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Basketbol liglerinde bugün 4 maç oynanacak
Kocaeli Basketbol Alt yapı liglerinde bugün toplam 4 maç oynanacak ve 8 kulüp kıyasıya kapışacak. Program şöyle…
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz