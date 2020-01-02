Bugün 15:46 TSİ - Spor

Voleybolcu Küçük Sultanlar, fileye yükseliyor

Kocaeli Küçük Kızlar Voleybol Ligi’ne ait üç maç bugün oynanıyor. Üç müsabaka da İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak.