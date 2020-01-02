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Voleybolcu Küçük Sultanlar, fileye yükseliyor
Kocaeli Küçük Kızlar Voleybol Ligi’ne ait üç maç bugün oynanıyor. Üç müsabaka da İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak.
Kocaeli Küçük Kızlar Voleybol Ligi’ne ait üç maç bugün oynanıyor. Üç müsabaka da İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz