Gölcükspor’da keyifler yerinde ...

Yönetim tarafından yapılan takviyelerden ve futbolcuların performansından ötürü keyifler yerine gelirken, ekip başarılı bir kamp dönemini geride bırakmaya hazırlanıyor. Çalışma verimliliğinin en üst düzey olduğu ikinci yarıda, herkesin sahada bambaşka bir Gölcükspor seyredecek olması, heyecanı da artırıyor.

HERKES BEĞENECEK

İlk yarı boyunca istikrarsız sonuçları zirve yapan, dışarıda 3-4 atıp, içeride 3-4 yiyerek herkesi şaşırtan Kırmızı Şimşekler, istikrar yakalamayı hedefliyor. Taraflı tarafsız herkesten tam not alacak bir takım olma yolunda gayret edilirken, yönetim kurulu “ Yönetiminden taraftarına, teknik ekibinden futbolcusuna kulüp çalışanlarına herkesi tek yürek olmuş bir çalışma yürütüyor. Bu yolda tüm Gölcük halkını, takımına destek vermeye, maçlarında 12. Adam olarak itici bir kuvvet olmaya davet ediyoruz” dedi.