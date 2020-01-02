Yenidoğan Serdarspor, 2019-2020 Sezonu A Takımı Dış transferde İzmit Belediyespor’dan Muhammet Köktürk, iç transferde Kaleci Mert Uslu, Gökhan Dilek Tekirdağlı ve Mustafa Kartal ile anlaşmaya vardı. Başkan Aldülkadir Bayraktutar “Sporcularımıza ve camiamıza hayırlı olsun. Kadromuzu daha da güçlendirdik. Hedeflerimiz var” dedi.
Bugün 15:50 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:52 TSİ
Yenidoğan Serdar imzaları attırdı
Yenidoğan Serdarspor, 2019-2020 Sezonu A Takımı Dış transferde İzmit Belediyespor’dan Muhammet Köktürk, iç transferde Kaleci Mert Uslu, Gökhan Dilek Tekirdağlı ve Mustafa Kartal ile anlaşmaya vardı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz