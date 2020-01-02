Yenidoğan Serdar imzaları attırdı

Yenidoğan Serdarspor, 2019-2020 Sezonu A Takımı Dış transferde İzmit Belediyespor’dan Muhammet Köktürk, iç transferde Kaleci Mert Uslu, Gökhan Dilek Tekirdağlı ve Mustafa Kartal ile anlaşmaya vardı. Başkan Aldülkadir Bayraktutar “Sporcularımıza ve camiamıza hayırlı olsun. Kadromuzu daha da güçlendirdik. Hedeflerimiz var” dedi.