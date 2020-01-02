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Barış Çoban da ayrıldı

Barış Çoban Doğantepe’den ayrıldı.

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Barış Çoban Doğantepe’den ayrıldı. Çoban açıklamasında “2019-2020 Futbol Sezonunda BAL 11.Grup Teknik Sorumlusu olarak görev yaptığım Başiskele Doğantepespor’daki görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Görev sürem içerisinde beraber sevinip, beraber hüzünlendiğimiz değerli sporcu kardeşlerime teşekkür eder, gelecek yaşamlarında sağlık ve mutluluklar dilerim” dedi.

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