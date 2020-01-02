Barış Çoban Doğantepe’den ayrıldı. Çoban açıklamasında “2019-2020 Futbol Sezonunda BAL 11.Grup Teknik Sorumlusu olarak görev yaptığım Başiskele Doğantepespor’daki görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Görev sürem içerisinde beraber sevinip, beraber hüzünlendiğimiz değerli sporcu kardeşlerime teşekkür eder, gelecek yaşamlarında sağlık ve mutluluklar dilerim” dedi.
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Barış Çoban da ayrıldı
Barış Çoban Doğantepe’den ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz