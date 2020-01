‘Oyundan öncelikle futbolcu keyif alacak’

Baturman Antalya kampının genelini değerlendiği açıklamasında “Antalya kamp iyi geçiyor. Huzurluyuz. Şartlardan ve futbolcularımızın azminden memnunum. Belediye Derince oynamaya çalışan bir takım. Kampta da oyunumuzu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Geldiğimiz günden bu güne kadar inanılmaz bir mesafe aldık. Futbolcularıma da “Önce siz oynadığınız oyundan keyif alın” diyorum. Sonrası kendiliğinden gelir” dedi.

TAYFUR EMRE KATKI SAĞLAYACAK

Baturman sözlerini şöyle sürdürdü: Devre arasında 2 oyuncu transfer etmek istedik. Önceliğimiz santrfordu. Tayfur Emre’yi aldık ve inanıyorum ki bize çok faydası olacaktır. Sol ayaklı sol kanat oyuncusu da düşündük. Ancak bazı şeyleri çok geniş açılı değerlendirmemiz lazım. Gelen futbolcu her anlamda bize katkı sağlamalı. Tayfur’u, futbolunun yanında karakter yapısının da iyi olmasının ardından transfer ettik. Dengeyi bozmama adına sol kanat transferini askıya aldım. Olağanüstü bir gelişme olmazsa transferi kapattım.

İLK İŞ KONUŞMAK VE DOKUNMAK

Geldiğimizde uzun süre kazanılamadığı için moraller bozuk ve oyuncuların güveni gitmişti. Tek vücut değildik kısacası. İlk yaptığımız iş konuşmak ve dokunmak oldu. Antrenmanlarda da sağlıklı bir şekilde çalışınca süreci iyi götürdük. İletişimin iyi kurulması ve güven duygusunun gelişmesi önemliydi. Biz var olanı ortaya çıkardık, onlardaki potansiyeli kendilerine anlattık ve bunu futbolcudan istedik, onlar da verdi.

GRUBUMUZDA KÖTÜ TAKIM YOK

Sağ olsunlar futbolcularımız sahaya elini değil vücudunu koydu ve bu noktalara geldik. İlk yarıyı Play-Off hattında bitirdik. Kimse buna inanmıyordu. Bana göre kiralık dönemde (Devre arası) alınacak oyuncu 2’yi geçmemeli. Fazlasının zarar getireceğini düşünüyorum. Grubumuzda kötü takım yok, iyi çalışmayan, olaya maç maç bakmayan takım var. Düşme potasındaki takımın 13 puanı var. Bizim ise 26 puanımız var. 4 maça bakar kısacası. Geldiğimizde 9 puanla 13. sıradaydık. Şimdi ise ilk 5’in içindeyiz. Neyin ne olacağını bilemezsiniz, her an her şey olabilir.

ZORLU BİR SÜREÇ BİZİ BEKLİYOR

Teknik adam için karakterli bir takım olması büyük bir avantaj. Elimizde karakterli bir bir oyuncu grubu var. Her anlamda futbolcularıma olan güvenim sonsuz. Gerçek olan şu ki, ikinci yarı bizi çok zorlu bir süreç bekliyor. Grubumuzda kopma yok ve sezon sonuna kadar da olacağını düşünmüyoruz. İkinci yarıya iyi bir skorla başlamak zorundayız.

ALT YAPI ÇOK ÖNEMLİ

Süper Lig’de kimi takımların 11’inin tamamı yabancı futbolculardan oluşuyor. Bu nasıl Türk takımı? Aynı şeyi kendi ilçemiz olarak da düşünmemiz lazım. Alt yapıdan mutlaka oyuncuları aramıza almamız lazım. Kocaelispor 1979-80 sezonunda şampiyon olduğunda 24 kişilik kadronun 20’si buranın insanıydı. Kendi çocuğunun burada mücadele etmesi çok daha farklı.

TEŞEKKÜR EDERİM

Çankaya maçına gençlerden Melih Çelik ile başladık. Sonrasında oyuna topu olumlu sokabilen, tempolu, fiziği iyi, güçlü ve devamlılığı olan Süleyman girdi. Santrafor Erbay’ın biraz daha fiziksel olarak dolması lazım. Tabi bunlar zaman içinde gelişecek konular. Belki 1-2’sini değerlendiririz. Asıl önemli olan, sezon bittikten sonra bizimle birlikte olabilecekler mi? Alt yapıdan gelen oyunculardan memnumum. Alt yapımızdaki teknik adamlarımıza da teşekkür ederim.

NE YİYİP NE İÇİYORLAR!

Türk futbolunda son 6-7 yıldır hem oyunsal hem de kulüp anlamında inanılmaz bir düşüş var. Avrupa’da da hiç yokuz. Bunun temel nedeni aşağıya sağlıklı olarak bakılmamasıdır. Bu kentin markası Kocaelispor’dur. Ama kendisine ait tesisi yok. Alt yapının çalışma şartları ortada. Buna rağmen çok başarılılar. Alt yapıdaki futbolcu sabah okula gidiyor, okuldan 3’te 4’te çıkıyor, akşam 5’te 6’da antrenmana gidiyor. Suni çimde çalışıp akşam 8-9’da evine gidiyor. Soruyorum… Bu çocuk ne yiyor, ne içiyor, istirahat ediyor mu?..

Beni resmen Kocaelispor camiasının önüne attılar !..

Belediye Derincespor’un başarılı teknik direktörü Bülent Baturman, Yiğit Ali’nin transfer edilme süreciyle ilgili olarak, kendisinin resmen Yeşil Siyahlı camianın önüne atıldığını ifade etti

BİLİNMEYENLERİ ANLATTI…

Kocaelispor’a futbolculuk yaşamında 22 yıl boyunca hizmet eden ve sezonun 9. haftasında Belediye Derincespor’un başına geçen Teknik Direktör Bülent Baturman, takımı krizden çıkardı ve Derince ekibinin sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlamasını sağladı. Antalya kampını yarın noktalayacak olan takımın kampını değerlendiren Baturman, Yiğit Ali’nin Kocaelispor’a transfer süreciyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Deneyimli teknik adam, tesisleşme ve alt yapıya yatırımın da önemine vurgu yaptı.

KOCAELİSPORLULUĞUMU KİMSE SORGULAYAMAZ…

Kendisinin Kocaelispor taraftarının ve kentin önüne atıldığını ifade eden Bülent Baturman “Yiğit Ali ile ilgili yaşanan süreçte her şeyin başındaki isim sanki benmişim gibi gündeme geldim. Rahatsızlığımın ve doğrunun ne olduğunun bilinmesi gerekiyor. Baştan ifade edeyim. Ben 9 yaşımda Kocaelispor minik takımına girdim. Futbolu bıraktığımda 31 yaşındaydım. 22 senem dolu dolu Kocaelispor ile geçti. Kısacası kimse benim Kocaelisporluluğumu sorgulayamaz!..” dedi.

SON 9 HAFTADAKİ ÇIKIŞIN ARDINDAN…

Baturman sözlerinin devamında “Belediye Derincespor Kulübü’nün başkanı, yönetim kurulu ve benim de sorumlu olduğum bir merci var. Ben Belediye Derincespor’un işçisiyim. Hiçbir kararı kendi başıma vermem söz konusu olamaz. Herkesin malumu… Son 9 haftadaki çıkışın ardından Kocaelispor Yiğit Ali’yi istedi. Bu güzel bir şey. Ben de doğal olarak sevinirim. Onun hocasıyım sonuçta. Şu da var. Kocaelispor dışında da Yiğit Ali’yi isteyenler oldu.

KULÜBE ZENGİNLEŞSİN DİYE Mİ?..

Yiğit Ali’yi neye göre alacaklar? Ortada bir meblağ yok. Dahası “Biz kulübemizin güçlü olması için Yiğit Ali’yi istiyoruz” denildi. Böyle bir şey olabilir mi? Bize “Biz Yiğit Ali’ye çok güveniyoruz, Yiğit Ali’nin Kocaelispor’un şampiyonluğunda kilit oyuncu olacağına inanıyoruz. Bundan dolayı futbolcuya talibiz” denilmesi gerekirken, “Kulübem zengin olsun diye istiyoruz” cümleleri ile geliniyor. Bu doğru bir şekil değil” dedi.

İKİ TARAFIN DA MENFAATİNE…

Baturman sözlerini şöyle sürdürdü: Yönetimimizde yaptığı değerlendirmenin ardından bir karar aldı ama benim de fikrim soruldu. Ben de hem kulübün hem de “Yiğit Ali’nin menfaatine olabilecek bir gelişme varsa gidecek olan oyuncunun önünü açarız” dedim. Zeki başkanımız, Tahir başkanımıza net bir şekilde “Bizim de bir hedefimiz var. Bu oyuncuya takımın ihtiyacı var” dedi ve olay da kapandı. Ancak süreç kapandığı halde konu nedense didikleniyor.

5-6 YILDIR İZLİYORUM

Yiğit Ali’yi 5-6 yıldır takip eden birisiyim. Buraya geldiğimde ona ilk olarak “Gel oğlum, senin gelişiminle ilgili çalışalım. Benim söylediklerimi yapmaya çalış. Allah vergisi bir yeteneğin var. Ayrıcalık katacağın konu, temponu arttırmak. Bunu da çalışarak yapabilirsin. Bugün 10 lira mı kazanıyorsun, yarın bunu 1 milyona çıkarmaz istemez misin? dedim. “İsterim tabii ki” dedi.

ÇOCUK DA YIPRANDI

Son 9 haftalık süreç Yiğit Ali’nin kendisini tam anlamıyla gösterdiği süreç oldu. Bu kentte yetenekli kim varsa Kocaelispor’da değerlendirilsin zaten. Bunu istememek büyük bir ayıptır. Yiğit Ali’nin Süper Lig’de 1. Lig’de oynayan futbolcular kadar yeteneği var. Ancak futbolcuyu isterken ortada bir meblağ yok ve “Benim kulübem için lazım” deniliyor. Ve bu futbolcu Derince yapısı içindeki en önemli futbolculardan. Maalesef çocuk da yıprandı. Maçlar başlayana kadar eski ruh haline getireceğiz.

‘İLÇELERE YAYILMAK GEREKİYOR…’

Baturman, kentin genel futbol analizini de çıkarırken, şunları söyledi: Bu kısır döngü devam ettiği sürece kaliteli futbolcunun çıkmasını beklemek çok iyi niyetli bir bakış açısı olur. Bizdeki gençlerden Melih Çelik devre arası kampı yedi ve 10 günde bile inanılmaz bir değişim yaşadı. Kulüplerimizin, kentimizde de özellikle Kocaelispor’un tesisleşme adına çok iyi yapılanması ve ilçelere yayılması gerekiyor. Tesisin olursa sporcunun yetişmeme gibi bir durumu söz konusu olamaz. Bizde yetenek var ama tesisleşme adına plan ve proje yok.

TESİS ŞART!..

Kocaelispor bu liglerden çıkacaktır. Bu net… Şehir de artık çok istiyor. Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle hem alt yapı, hem de üst yapı için sağlam bir tesis gerekiyor. Bu ülkede genç ve yetenekli futbolcu denildiği zaman akla ilk önce Kocaeli ve Sakarya gelir. Sonra Bursa geliyordu. Ancak Bursa kendisini aştı. Her işte olduğu gibi futbolda da işi ehline vereceksin. O da hak edene hak ettiğini verecek. Eğer “Onun amcası, bunun dayısı” dersen futbolcu yetiştiremezsin.

YÖNETİCİLERİN DE EĞİTİLMESİ GEREKİYOR

Acı manzaralar da çok. Yukarıda maçı izleyen kimi başkanlar telefon açıp, teknik adama taktik veriyor. O da yetmiyor devre arası soyunma odasına giriyor, hoca orada bekliyor, soyunma odasında futbolculara başkan konuşuyor. Yöneticilerin mutlaka eğitilmesi gerekiyor. TFF’nin bir kurs açıp “Yöneticilik yapabilir” belgesi vermesi, yöneticilerin psikolojik testlerden geçmesi lazım. Yanlış ilişkiler ağında boğuluyoruz ne yazık ki!..

TEŞEKKÜR EDERİM

Bir takımın başarısındaki en büyük etken yönetimdir. Yönetim sağlıklı hareket ederse antrenörü de o kadar güçlü olur. Derince Belediye Başkanımız Zeki Aygün’e, Belediye Başkan Yardımcımız Adnan Pala’ya, yine bizimle çok alakadar olan Belediye Başkan Yardımcımız Kemal Bayraktar’a, Kulüp Başkanımız Ahmet Güntepe’ye, yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Mustafa Polat… Geçmiş antrenörlük dönemlerimde benim futbolcumdu. Onun burada, Derince yapısı içinde olması benim için büyük bir avantaj.