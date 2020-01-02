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Akdeniz'de Rambo Harekatı!

5 Ocak’ta kampını tamamlayacak olan 3.Lig 2.Grup lideri Kocaelispor, dördüncü hazırlık maçını bugün 2. Lig takımlarından Eyüpspor ile oynayacak. Takım adeta Rambo gibi komando eğitimi alıyor
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Oldukça yorulan Yeşil Siyahlılar son antrenmanını kamp yaptıkların otelin salonunda gerçekleştirdi. 1 günlük yılbaşı izninin ardından tekrar tempo arttıran takımda, ‘İmparator’ lakaplı teknik adam Selahaddin Dinçel, ağırlık ve kondisyon arttırıcı çalışmaların ardından takımı salon dışındaki çim alana çıkardı.

5 SET HALİNDE YÜKLEME YAPTI…

Futbolculara burada da 3 set halinde yüzde 40 koşular yaptıran Dinçel, adeta nefes aldırmadı. Kocaelispor’un kampı sorunsuz devam ederken, 5 Ocak Pazar günü 1922 Konya maçının ardından kamp sona erecek ve 12 Ocak’ta Payas iç saha maçıyla 2019-2020 sezonunun ikinci yarısına resmen başlayacağız.

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