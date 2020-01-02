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Akdeniz'de Rambo Harekatı!

5 Ocak’ta kampını tamamlayacak olan 3.Lig 2.Grup lideri Kocaelispor, dördüncü hazırlık maçını bugün 2. Lig takımlarından Eyüpspor ile oynayacak. Takım adeta Rambo gibi komando eğitimi alıyor