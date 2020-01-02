Kartepe Motosiklet gururumuz oldu!

Sezon boyunca devam eden 4 ayrı yarışta mücadele eden kulüp, en fazla başarılı sporcu ile en yüksek puanı elde etti ve zorlu bir sezonu daha başarıyla geride bıraktı. Kulüp sporcularından Nurdoğan Kuzu, EU (E Usta) klasmanında şampiyon olurken, GP (Genel Klasman) de ise 3. olarak sezonu tamamladı. Sinan Ordu, EV (E Veteran) klasmanını şampiyon olarak tamamladı. Bahadır Çaktı ise en iyilerin yarıştığı EP (E Prestij) klasmanında büyük bir başarıya imza atarak sezonu üçüncülükle bitirdi. İlimiz sporcuları 28 Aralık’ta düzenlenen 2019 Türkiye Şampiyonlar Gecesi'nde ödüllerini aldı.

TEŞEKKÜRLER MUSTAFA KOCAMAN

Kartepe Motosiklet Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay, kupaları Kocaeli’ye ve Kartepe’ye hediye ederken “Her zaman daha iyisi için çalışıyoruz ve en iyi şekilde örnek olmak istiyoruz. Her bir sporcumuzun alın teri ile elde edilen bu başarının 2020 sezonunda da devam etmesini, buna ek olarak Enduro ve ATV gibi diğer şampiyonalarda da en iyi dereceleri elde edebilmeyi umuyoruz. Kupalar Kocaeli ve ilçemize Kartepe’ye hediyemiz olsun. Bizlere her daim destek olan Kartepe Belediye Başkanı Sayın Mustafa Kocaman'a ve diğer tüm destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.