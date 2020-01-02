Bu sezon BAL takımlarından İilimtepe Kullarspor ile anlaşan başarılı orta saha oyuncusu Yahya Kemal Baki, Kırmızı Siyahlı kulüpten ayrılmıştı. Kocaeli Birlikspor’da profesyonel ligde forma şansı da bulan Yahya Kemal ile bir süredir Sakarya BAL takımlarından Hendekspor ilgileniyordu. Görüşmelerin ardından iki taraf anlaştı ve Yahya Kemal’in yeni takımı Sakarya Hendekspor oldu. Geçen sezon grubunda şampiyonluğu son anda kaçıran Hendekspor, Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta mücadele ediyor. Sakarya temsilcisi sezonun ilk yarısını 13 maçta topladığı 26 puanla, 33 puanlı Belediye Kütahya ve 28 puanlı Bursa Yıldırımspor’un ardından üçüncü sırada tamamladı.
Bugün 16:01 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:02 TSİ
Yahya Kemal Baki Hendekspor’da !..
Bu sezon BAL takımlarından İilimtepe Kullarspor ile anlaşan başarılı orta saha oyuncusu Yahya Kemal Baki, Kırmızı Siyahlı kulüpten ayrılmıştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz