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Memur ve emekli yarını bekliyor!

Memurlar, alacakları zammı belirleyecek olan enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Memurlara, enflasyon rakamları doğrultusunda zam yapılacak.
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Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Yarın saat 10.00'da açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileri, memur ve memur emeklisi maaşlarında enflasyon farkının ne kadar ödeneceğini belirleyecek.

MAAŞLARA YAPILAN ZAM ORANI AŞILDI

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 5,71 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

MEMURLAR ENFLASYON FARKI ALACAK

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,71'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Ayrıca memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam da verilecek.

15 OCAK'TA FARKLAR ALINACAK

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

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Yorumlar

(1)
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Tekin 41 - VERECEGI YUZDE BES.RAKAMLAR HIKAYE.ENFLASYON YUZDE ELLIDE CIKSA ALACAGIMIZ YUZDE BES.ALLAH LAYIKLARINI VERSIN.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Ocak 17:49

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