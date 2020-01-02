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Ormanya, 7 milyon ziyaretçi ağırladı

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, 2019’da yedi milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projelerinden biri olan Ormanya, 2019 yılında 7 milyon 211 bin ziyaretçiyi ağırladı.  Açıldığı günden bu yana adını sıkça duyuran Ormanya, verdiği hizmetlerle de adeta göz dolduruyor.

YILIN GÖZDESİ “ORMANKÖY” OLDU

Her geçen gün ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Ormanya, hayvanat bahçesi, vahşi yaşam alanı, karavan ve çadır kamp alanı gibi ana bölümleriyle oldukça yoğun bir yıl yaşadı. Ziyaretçilerin akın akın geldiği Ormanya’da yılın gözdesi küçük evleriyle ziyaretçileri masalsı bir dünyaya götüren “Ormanköy” oldu. BKM tarafından çekilen ‘‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’’ adlı fantastik filmin 10 Ocak’ta vizyona girmesiyle birlikte Ormanköy’e ilginin daha da  yoğunlaşması bekleniyor.

TURİZM ACENTELERİNİN UĞRAK NOKTASI

Önemli Doğa Turizmi destinasyonları arasında kısa sürede yerini alan Ormanya; İstanbul, Eskişehir, Konya, Ankara, Yalova, Bursa, Tekirdağ, Edirne gibi şehirlerden çıkışlı, önemli turizm acentelerinin düzenlediği binlerce turun öncelikli rotasında yer almayı başardı. 

ÖRNEK DOĞA KORUMA ALANI

Ormanya’nın bir başka dikkat çeken bölümü Vahşi Yaşam Alanı’nda yaşayan kızıl geyik, alageyik, karaca, ceylan ve yılkı atları bölümlerindeki üreme sayılarındaki artış yüzleri güldürdü.  Doğal ortamlarında yaşayan kızıl geyik, karaca, alageyik, ceylan, ve yılkı atı bölümlerinde toplam 43 yeni yavru parkın sakinleri arasına katıldı. Alanda üretilen Kızıl Geyik, Karaca gibi doğada popülasyonu azalan türlerin sayıları yeteri kadar arttığında Kocaeli’deki uygun doğal yaşam alanlarına salınması hedefleniyor.

KAMPÇILIĞIN MERKEZİ OLDU

Karavan ve Çadır Kamp alanı ulusal ve uluslararası seyahatlerde gözde konaklama yerleri arasında yerini aldı. Yerli doğa tutkunlarının yanı sıra özellikle Almanya, Bulgaristan, Amerika, Güney Kore, Fransa, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerden turistleri de ağırlayan Ormanya kamp alanı toplamda 900’ü turist olmak üzere 3400 kamp severi ağırladı.

ORMANYA ÇOCUKLAR İÇİN BİR OKUL

7-14 yaş arasındaki çocukların beş farklı programla doğayı keşfetmelerine olanak sağlayan “Doğa Okulu” çocuklara yaban hayatı gözleminden keçi sağmaya kadar doğayla bağ kurabilecekleri birçok olanak sağlıyor. Doğa Kâşifleri, Orman Sanat Atölyesi, Çevre Dedektifleri ve Çalışkan Çiftçiler olarak 2018’de eğitim vermeye başlayan okulda, 2019 yılı itibari ile Doğanın Şefleri eğitimi de eklendi. Çocukların doğa ile etkileşimlerini arttırmak için düzenlenen eğitimlerde 2019 yılı boyunca beş farklı programdan tam 2846 öğrenci faydalandı.

YABAN HAYATI EMİN ELLERDE

Ormanya’da bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yaban hayatı sağlığı ve rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor. Yaban hayvanlarına yönelik çalışmaları ile sık sık gündeme gelen merkez, geçtiğimiz yılda birçok zorlu ameliyatı ve tedaviyi başarıyla tamamladı. Yıl boyunca; karaca, kızıl geyik, tilki, çakal, porsuk gibi 778 hayvanın tedavi edildiği merkezde; doğan, şahin, baykuş gibi 94 yaban kuşu da tedavi edilerek  doğal yaşam alanına geri salındı.

2020 ORMANYA’NIN YILI OLACAK

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, ziyaretçilerine 2020’de de birbirinden farklı etkinlik imkanı sunacak. Ayrıca 2020’nin ilk çeyreğinde Kuş Gözlem Alanı ve Sportif Olta Balıkçılığı gibi etkinlik odaklı alan çalışmalarını da ziyaretçileriyle buluşturmayı hedefliyor.

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