Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:29 TSİ- Gündem G: Bugün 16:32 TSİ

Kadınlar Korosu’ndan nostalji konseri

Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Korosu, Yıldırım Gürses ve Orhan Gencebay şarkılarını seslendirdi
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Korosu tarafından SDKM’de “ Yıldırım Gürses ve Orhan Gencebay Şarkıları” konseri düzenlendi. Ayşen Cengiz şefliğinde gerçekleştirilen konserde, kadınlar korosu tarafından Yıldırım Gürses ve Orhan Gencebay’ın ölümsüz eserleri seslendirildi. Nostalji rüzgarları estiren konserde, katılımcılar eserlere eşlik ederek keyifli bir akşam yaşadı. Koronun son eserine Figen Büyükakın, Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık da eşlik etti.

DUAYEN BESTEKÂRLARIN ESERLERİ

Kadınlar Korosu, konserde solo ve koro olarak, “Son Mektup”, “Mazideki Aşk”, “Bir Kırık Kalp”, “Bir Garip Yolcu”, “Sonbahar Rüzgârları” , Kır Gönlünün zincirini”, “Akşam Güneşi” gibi unutulmaz eserleri seslendirdi. SDKM’yi dolduran sanatseverler konser boyunca eserlere eşlik etti. Unutulmaz bir akşam yaşayan katılımcılar, Türk müziğinin eşsiz eserlerini dinleme keyfi yaşadı.

KOROYA EŞLİK ETTİLER

Ayşen Cengiz’in şefliğini yaptığı Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Korosu, Türk müziğine adını altın harflerle yazdırmış bestekarlar Yıldırım Gürses ve Orhan Gencebay’ın en seçkin eserlerini seslendirerek konser katılımcılarına müzik keyfi yaşattı. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın, Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık’ın katıldığı konser sonunda, koronun şefliğini yapan Ayşen Cengiz’e ve konseri dinlemek için gelen Huzurevi Sakinlerine çiçek takdim edildi. Koronun kurucusu Gül Güner Büyükşehir Belediyesi’ne verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti.

Bugün 16:29 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit Belediyesi önünde eylem var mask
İzmit Belediyesi önünde eylem var
Market poşetine zam geldi! mask
Market poşetine zam geldi!
Baro’ya 12 yeni avukat mask
Baro’ya 12 yeni avukat
Selahattin Öztop vefat etti mask
Selahattin Öztop vefat etti
İŞTE DORUKTAKİLER 2019 mask
İŞTE DORUKTAKİLER 2019
Avukatlık ücretlerine zam geldi mask
Avukatlık ücretlerine zam geldi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Aslı Kuş’un acı günü mask
Aslı Kuş’un acı günü
Yağışlarla birlikte bu hale geldi! mask
Yağışlarla birlikte bu hale geldi!
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor! mask
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor!
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi mask
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi
Kartepe'ye tatilci akını mask
Kartepe'ye tatilci akını
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti! mask
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti!

GALERİ

Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL