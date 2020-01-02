Eski dostların 378. toplantısı

Emin Saka ile Rahmetli Fikret Balcı ve Mustafa Ersoy tarafından 1966 yılında kurulan “Kocaeli ve Kocaelispor’u seven Eski Dostlar Grubunun” 378. toplantısı Mercan Balık Restaurant’ta gerçekleşti.

ESKİ YILI GERİDE BIRAKTILAR

Cemil Çetin’in “eski dostlar” şarkısı ile başlayan toplantıyı Gazeteci ve televizyoncu olan Orhan Balcı sundu. Cemil Çetin çektiği fotoğraflar ve söylediği şarkılarla gecenin yıldızı olmayı sürdürdü. Dostluk, arkadaşlık ortak paydasında buluşan Eski Dostlar Grubu yeni yılı birlikte karşıladılar.

MAHİR DÖNMEZ’DEN NAZIM HİKMET ŞİİRLERİ

Nazım Hikmet’in birbirinden güzel şiirleri seslendiren Mahir Dönmez, geceye ayrı bir renk kattı. Cemil Çetin’in söylediği şarkılara Eski Dostlar da iştirak etti.

BENDEVİ PALANDÖKEN VE HEDİYESİ

Teşkilat ziyareti için İzmit’te bulunan TESK - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Eski Dostların toplantısına katılarak selamlama konuşması yaptı ve katılanlara dağıtılmak üzere Atatürk’ün fotoğraflarının yer aldığı TESK’in yeni yıl takvimlerini hediye etti.

378. TOPLANTIYA İLGİ BÜYÜKTÜ

Kuyumcu Selahattin Öztop’un düzenlediği toplantıya; Kocaelispor Başkanlarından İsmail Kalkandelen ve Turan Sarı, İshak Aktaş, Av. Raif Kandemir, Günay Gülcü, Hilmi Girgin, Birol Öztürk, Rahmi Tüfekçi, Ahsen Okyar, Av. Yılmaz Güler, Şenol Mandacı, Selçuk Uztürk, Yasin Şengel, Durmuş Ali Yalnız, Serkan Geçgen, Mahir Dönmez, Necmettin Bayraktar, Cumali Camdalı, Mehmet Toker, Erdal Yenişen, Mustafa Güner, Tahir Ersöz, Sami Zobooğlu, Mustafa Yaman, Cemil Çetin, Tayfun Ersöz, Mustafa Aydeniz, Spor yazarı Erol Mustafa Elbi, Yakup Kalmuk, Erdinç Özden, M. Akif Şen, Yusuf Tuğrul, Orhan Biçer, Rıdvan Toksöz, Kamil Yıldız ile çok sayıda eski dostlar gurubu üyesi katıldı.

379.TOPLANTI

Yüksek katılımlı yılın son toplantısında 378. Toplantıya ev sahipliği yapan Selahattin Öztop, 31 Ocak’ta yeni yılın ilk toplantısına, (379.toplantıya) evsahipliği yapacak olan Diş Hekimi Turan Sarı’ya listeyi teslim etti.