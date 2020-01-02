Daha temiz Kartepe için 11 araç satın alındı

Kartepe Belediyesi filosuna kattığı yeni araç ve ekipmanları ile ilçe genelinde temizlik hizmetini belediye marifetiyle gerçekleştirecek. Kartepe Belediyesi Kartepelilere bundan böyle araçların kiracısı olarak değil sahibi olarak, sıfır model araçları demirbaşlarına ve hizmet yatırımlarına ekleyerek tertemiz ve yeşil bir Kartepe’de yaşama imkanı sunacak. Bunu yaparken de ihaleyi alarak hizmeti gerçekleştiren firmanın ticari faaliyeti neticesinde elde ettiği kar payı da Kartepelinin cebinde kalacak ve hizmet olarak geri dönecek. Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan 11 araç 2019 model yeni nesil, çevre dostu, EURO 6 ve yakıt tasarruflu özelliği ile dikkat çekiyor. Hizmet aracı kiralamak yerine satın alma yoluna giden Kartepe Belediyesi 8 adet Evsel Atık Çöp Toplama kamyonu, 2 su tankeri ve bir tane vakumlu yol süpürme aracı hizmete alındı.

TASARRUFLU ARAÇLAR

13+1.5 metre küp kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı 6, 18+1 metre küp kapasiteli ve 11+1 kapasiteli birer adet çöp kamyonu, yol yıkama ve sulama 13 bin litre kapasiteli iki adet su tankeri ve 7 metre küp vakumlu yol süpürme aracı ile Kartepe Belediyesi ilçe genelinde hizmet verecek. Belediye binasının önündeki alanda yapılan 11 aracın tanıtımının yapıldığı programa Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Tevfik Mayda, AFAD İl Müdürü Sadi Tekoğul, Kartepe Belediyesi birim müdürleri, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. 11 araç Kartepe İlçe Müftüsü Mustafa Nurgün’ün yaptırdığı dualarla hizmete girdi.

TOPLAM MALİYET 4 MİLYON 950 BİN TL

Araç tanıtım programında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Bugünün haklı bir gururunu yaşıyoruz. Ruhsatında Kartepe belediyesine ait yazan araçlarla hizmet edecek. Bu hizmetin bedeli yaklaşık 600 bin TL civarındaydı. Toplamda 11 araç aldık. Bu araçlar 4 milyon 950 bin TL gibi bir maliyetle tedarik edildi. Bu araçlar uzun yıllar ilçemize hizmet edecektir. Arkadaşlarımız bu konuda tecrübeli. Araçlarımız dün geldi bugün hemen tanıtıp, çalışmalara başlamak istedik” dedi.

KOORDİNELİ OLARAK ÇALIŞIYORUZ

Kocaman’ın ardından söz alan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Bu araçlar inşallah hayırlı hizmetlere vesile olur. Bizler büyükşehir ve Kartepe belediyesi olarak çalışmalarımızı koordineli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kartepe’de yaşayan insanlarımız nasıl belediye hizmetlerinden daha iyi faydalanır onun hesabını yapıyoruz. İnşallah birlikte daha güzel hizmetler sunacağız” şeklinde konuştu.