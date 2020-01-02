Kamyoncular dertlerini, Cumhurbaşkanına anlatacak

Doğu Marmara Kamyoncu Kooperatifi Üst Birliği Sakarya’da bir araya geldi. Birlik Başkanı Ali Dayıoğlu yönetiminde Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO)’da düzenlenen toplantıya MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, MHP İl Başkanı Ziya Akar, SESOB Başkanı Hasan Alişan, S.S. Kocaeli Marmara Karayolu Tayıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Hakan Zorlu ve ülkenin birçok ilinden kamyoncu kooperatiflerinin temsilcileri katıldı. Kamyoncular tarafından TIR ve kamyonlara, "Reis biz çıkmaza girdik. Yük Değil Dert Taşıyoruz yazıları astılar.

Sakarya’da yapılan toplantıya Kocaeli’yi temsilen katılan, ilimizdeki 16 kooperatif 2 bin 500 üyeye sahip S.S. Kocaeli Marmara Karayolu Tayıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Hakan Zorlu, yürürlüğe giren karayolları taşıma kanununun eksikliklerinden bahsetti. Zorlu, gazetemize yaptığı açıklamada, en öncelikli sorun olan ton/km alt ve üst sınırındaki belirsizliğin kamyoncu esnafını zora soktuğunu, bu ve buna benzer 17 ciddi sıkıntının giderilmesi gerektiğini söyleyerek, “Konuyu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a direk iletmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

MECLİSE GÖTÜRECEK

Sakarya’daki toplantıda MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül yaptığı açıklamada,“Bu meselelerle alakalı yoğrulmuş bir hayatımız var. Bu sıkıntıları dinleyip de bunlarla alakalı hassasiyetleri anlamamak elde değil. Biz bunları not ettik. Arkadaşlarımızla zaman zaman bu meseleleri kooperatif başkanlarımızla müzakere ediyoruz. Ben MHP milletvekiliyim. Ben bu konuyu ilk fırsatta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dile getireceğim” dedi.

SİZLERLE BİRLİKTEYİM

Gerek Bakanlık nezdinde yapılacak çalışmalar olsun, gerekse Cumhurbaşkanına bu konunun iletilmesi konusunda imkanlarımız dahilinde bu meselede sizlerle olmak istediğimi ifade ediyorum. İnşallah bu haklı talepleriniz yerini bulur. Türkiye’de kanunlarımız çok güzel, düzenlemelerimiz çok iyi. Fakat sosyal manada karşılığı olduğu taktirde, bunlar hüküm ifade eder. Devletimizin bu sorunların, bu problemlerin bilincinde olmadığını düşünmek yanlış olur. Mutlaka devlet farkındadır ama bu seslerin doğru bir sesle, doğru bir üslupla, doğru kanallar tercih edilerek ifade edilmesinde de yarar var” dedi.

CUMHURBAŞKANINA AKTARILMALI

S.S. Kocaeli Marmara Karayolu Taşıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Hakan Zorlu da düzeltilmesi gereken maddeleri sıraladı. Zorlu; “Sorunlarımızın çözülmesi için 17 maddelik bir liste çıkarttık. Taşıma sektörünün sürdürülebilirliği için bu isteklerimizin yerine getirilmesi şart. Uygun bir fırsatta bu listeyi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sunmaya çalışacağız” dedi.

KAMYONCULARIN 17 MADDELİK LİSTESİ

1-Mevzuat değişikliklerinde istatistiki veriler baz alınmalıdır.

2-Dijital Takograf uygulaması ile ilgili Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 4. Maddesinin 31.Fıkrası 01.01.2023 yılına ertelenmeli. Bu sürede mevzuat gözden geçirilmelidir.

3-Muayene istasyonları fenni araç muayenesi için trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ve MTV borcunun olmaması şartı kaldırılmalıdır.

4-Haksız rekabetin önlenmesi için kaçak girdiler önlenmelidir.

5-Ton x Km uygulamasına bir an önce aşamalı olarak geçilmelidir.

6-Atıl kapasitenin giderilmesi bağlamında kapasite tamamlama şartı en az bir birim araca indirgenmelidir.

7-Kapasite tamamlamada yaş haddinden vazgeçilmelidir.

8-Belgeler arası uyumsuzluk, ya C2 Yetki Belgesi yurtiçi taşımacılık yapmamalı ya da K1 Yetki Belgesi hem yurtiçi hem de yurt dışı taşımacılık yapmalıdır.

9-Sektörün örgütlenmesi, tabandan tavana doğru, bireyden kuruma doğru demokratik bir örgütlenme sağlanmalıdır.

10-Plaka tahdidi: taksi, minibüs ve servis taşımacılığında olduğu gibi, K1, R1 Belgelerinin de tahdid ve devir hakkının verilmesi

11-Sigorta: trafik sigortası; verilen teminatla prim arasındaki skala hazine müsteşarlığınca belirlenmeli, bir standarda bağlanmalıdır.

12-Mesleki yeterlilik belgeleri, tehlikeli madde taşımacılığı dışında sürücü belgesine bağlanmalıdır.

13-Karayolu geçişleri: Karayolu geçiş ihlalleri dörde katlanmaktan vazgeçilmeli, en yüksek banka faizi kullanarak tahsil edilmeli ve şimdiye kadar olan cezalar bir defaya mahsus affedilmeli, sadece geçiş ücreti alınmalıdır.

14-Karayolu kantarları ile fabrika kantarları arasındaki tonaj (kg) farkı giderilmeli

15-Kamyoncunun akaryakıt istasyonlarından aldığı yakıttan dolayı, akaryakıt firmasının beyanname vermediği gerekçesi ile şoförün daha sonrasında cezaya maruz kaldığı

16-Bu mesleğin devamlılığı için ağır iş grubuna girmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi halde şoför çalıştıramayacağız.

17-Devletimizin bir kooperatiflere araç alımlarında uygun kredilerin sağlanması gerektiği, insanları bu işe teşvik sağlaması kooperatiflerin menfaatine olacaktır.