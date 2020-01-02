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SEDAŞ’tan, Çalışan Destek Hattı

SEDAŞ, (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş) yoğun iş hayatında çalışanlarına destek olmak amacıyla bir Çalışan Destek Programı iletişim hattı kurdu
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SEDAŞ, çalışanları ile ailelerine mali, hukuki konularda bilgi hizmetlerinden psikolojik ve tıbbi danışmanlığa kadar geniş bir çerçevede 7/24 ücretsiz hizmet veren Çalışan Destek programı 01 Ocak 2020 itibarıyla hizmete giriyor. SEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Sinem Yorulmaz, 01 Ocak 2020 tarihinde hizmete girecek SEDAŞ Çalışan Destek programının çalışan memnuniyeti açısından önemli bir çalışmayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

ARAÇ KİRALAMADAN, EMLAK ALIMINA…

Yorulmaz; “SEDAŞ Çalışan Destek Programı İletişim Hattı; 7 gün 24 saat aralıksız hizmet vererek çalışanlarımızın hayat kalitesinin yükselmesinde önemli bir rol oynuyor. Çalışanlarımıza hayatlarının her alanında destek olmak için önümüzdeki dönemde de çalışan memnuniyetini yükseltmek adına başka yeniliklere imza atmayı planlıyoruz” dedi.

SEDAŞ Çalışan Destek programı; araç kiralamadan restoran, uçak, otel veya etkinlik rezervasyonuna, emlak alım satım danışmanlığından yol ve trafik durumuna kadar gündelik hayata dair pek çok ihtiyaca da yanıt veriyor.

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