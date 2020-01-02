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İZAYDAŞ 2020’ye hazır

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, yılsonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Programda konuşan Genel Müdür Muhammet Saraç, “2020 yılı bizim için sağlam durma yılı olacak.” dedi.
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Kurumun yemekhanesinde gerçekleştirilen toplantıya, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu,  Genel Müdür Yardımcıları, birim müdürleri, şefler, sorumlular ve çalışanlar tam kadro katıldı. Toplantıda, geçen yılın değerlendirmesi ve yeni yıl için öngörülen yatırımlarla, kurumun çalışma sistemi değerlendirildi. Genel Müdür Saraç, “Gerek iş hayatımızda gerekse özel hayatımızda zaman zaman kendimizle hesaplaşmalı, gelecek yıla hazırlanmalı, eksiklerimizi tamamlamak için planlar yapmalıyız” diyerek İZAYDAŞ ailesini selamladı.

“2019 İYİ GEÇTİ”

Genel anlamda şirketin 2019 yılında iyi bir performans sergilediğini belirten Genel Müdür Muhammet Saraç, “Başarıların devamı için sürekli gayret etmek ve gelişmek gerekir” dedi. Genel Müdür Saraç, “Özet olarak acı tatlı dolu dolu bir yıl geride bıraktık. 167’si ilk defa olmak üzere 3.043 firma atık gönderdi. 1.212 firmaya 3.500 sefer ile taşıma hizmeti verdik. Yakılan tehlikeli atık 40.300 tona ulaşıp bir rekor gerçekleşti. Yakma tesisine doğal gaz dönüşümü tamamlandı, kullanımı başladı. Çöp sızıntı suyu arıtma tesisi kapasite artışı tamamlandı. Körfeze giren 3.380 gemiye fiilen hizmet verdik. HES tesisimiz de rekor şekilde 10.500.000 kWh enerji üretti. Bu yıl toplamda yaklaşık 60.000.000 kWh üretmiş olduk. Laboratuvarımızda 3.800 adetten fazla analiz yapıldı” diye konuştu.

SAĞLAM DURMA YILI

“Önümüzde yapacak çok işimiz var” diyen Genel Müdür Saraç, müşteri memnuniyeti, yönetim sistemleri ve İSG konusunun önemini bir kere daha hatırlatırken “Her işimiz tanımlandığı gibi sisteme uygun kayıtlı yürüyecektir. İş disiplininden vazgeçmeden işimize bağlı olarak, değer katarak çalışacağız. Yeni dönemde Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç Dr. Sayın Tahir Büyükakın ile birlikte yeni bir ufuk ve vizyon ile işlerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile Sayın Başkanımızın selam ve sevgilerini de size iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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