Gölcük’te yapıcı, muhalefet var

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Saime Yelken ve belediye meclis üyeleri ile birlikte CHP parti binasında seçilmiş ilçe başkanı Fikret Gürel'i ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirten başkan Gürel, “Biz her ne kader muhalefet partisi olarak biliniyorsak da, Gölcük için destek olmaya her zaman hazırız” dedi.

“TÜM ÇALIŞMAMIZ GÖLCÜK İÇİN”

Ziyarette memnuniyetini belirten ilçe başkanı Fikret Gürel, “Bir kongre sürecini yaşayarak kongremizi tamamladık. Kongremize Çetin başkanımız ve yönetiminin katılması bizleri daha da mutlu etti. Bizim bütün çalışmalarımız Gölcük içindir. Biz halkın gözünde her ne kadar ana muhalefet partisiysek de Gölcük için her zaman destek vermeye hazırız. Aynı zamanda yanlışa yanlış, doğruya doğru söylemesini bilen bir ana muhalefet partisiyiz. Bizim tüm çabamız Gölcük içindir” dedi.

“ORTAK SEVDAMIZ GÖLCÜK”

AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gürel’e hayırlı olsun dileğini iletirken, “Kongreye katılım sağladık. Bizim ortak sevdamız Gölcük. Gölcük için uğraş veriyoruz. Bu bağlamda da Fikret Başkanımın ve benimle kaderim bir. Ona başkanlık tevdi edildi. Fikret Başkan kongrede seçilerek ilçe başkanı oldu ve bir adım öne geçti. Bizde görev istenmez verilir. Ben bu görevi hizmet olarak görüyorum” dedi.

“FİKİR OLARAK DESTEK OLUMALI”

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; “Yeni göreviniz hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Yeni seçilen yönetim kurulu arkadaşlarımızın da tebrik ederim yeni görevlerinin hayırlı olmasını dilerim. Hepimizin ortak noktası Gölcük. Bu noktada siyasi partiler demokrasinin olması olmazıdır. Muhalefet tabi ki vazifesini yerine getirecek. Ancak benim görebildiğim Gölcük'te yapıcı bir şekilde katkı sağlamak, fikir anlamında destek olunmalı bunu da sağlanması için gerekenler yapılıyor” dedi.