Başiskelelilerin en büyük derdi çöp ve sokak hayvanları

Başiskele’de vatandaşın memnuniyetini sürekli kılmak, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşı yönetime katarak, Başiskele Belediyesi’ni ortak çözüm odaklı interaktif bir belediye haline getirmek için kurulan BAŞTİM, yeni dönemle birlikte Nisan ayından itibaren vatandaşlardan gelen 8842 talep, öneri ve şikâyetin 7200’ünü çözüme kavuştururken, 800 talebi planlamaya alarak yaklaşık yüzde 90’lık bir başarı gösterdi.

EN FAZLA BAŞVURU TEMİZLİK

Başiskele Belediyesi BAŞTİM ekipleri, şahsen yüz yüze yapılan başvurular haricinde, telefon, e-mail, telefon, whatsapp, sosyal medya platformları gibi birçok kanaldan gelen talep, öneri ve şikâyetleri tek bir merkezden çözüme kavuşturuyor. Başiskele Belediyesi’ne vatandaşlardan en fazla talep, öneri ve şikâyet Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne çöp toplama, moloz atık, sokak hayvanları gibi konularda yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden sonra da en çok başvuru Fen İşleri Müdürlüğü’ne yol yapım talebi, yol onarım tadilat, yol şikâyetleri gibi konularda yapıldı.