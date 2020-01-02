Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:11 TSİ- Gündem G: Bugün 17:12 TSİ

Başiskelelilerin en büyük derdi çöp ve sokak hayvanları

Başiskeleliler’in talep, öneri ve şikayetlerinin aktarılması ve çözümlenmesinde görev yapan BAŞTİM’e yapılan 8842 başvurunun büyük çoğunluğunun, çöp toplanması moloz yığınları ve sokak hayvanları hakkında şikayetler olduğu öğrenildi
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Başiskele’de vatandaşın memnuniyetini sürekli kılmak, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşı yönetime katarak, Başiskele Belediyesi’ni ortak çözüm odaklı interaktif bir belediye haline getirmek için kurulan BAŞTİM, yeni dönemle birlikte Nisan ayından itibaren vatandaşlardan gelen 8842 talep, öneri ve şikâyetin 7200’ünü çözüme kavuştururken, 800 talebi planlamaya alarak yaklaşık yüzde 90’lık bir başarı gösterdi.

EN FAZLA BAŞVURU TEMİZLİK

Başiskele Belediyesi BAŞTİM ekipleri, şahsen yüz yüze yapılan başvurular haricinde, telefon, e-mail, telefon, whatsapp, sosyal medya platformları gibi birçok kanaldan gelen talep, öneri ve şikâyetleri tek bir merkezden çözüme kavuşturuyor. Başiskele Belediyesi’ne vatandaşlardan en fazla talep, öneri ve şikâyet Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne çöp toplama, moloz atık, sokak hayvanları gibi konularda yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden sonra da en çok başvuru Fen İşleri Müdürlüğü’ne yol yapım talebi, yol onarım tadilat, yol şikâyetleri gibi konularda yapıldı.

Bugün 17:11 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit Belediyesi önünde eylem var mask
İzmit Belediyesi önünde eylem var
Market poşetine zam geldi! mask
Market poşetine zam geldi!
Baro’ya 12 yeni avukat mask
Baro’ya 12 yeni avukat
Selahattin Öztop vefat etti mask
Selahattin Öztop vefat etti
İŞTE DORUKTAKİLER 2019 mask
İŞTE DORUKTAKİLER 2019
Avukatlık ücretlerine zam geldi mask
Avukatlık ücretlerine zam geldi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Aslı Kuş’un acı günü mask
Aslı Kuş’un acı günü
Yağışlarla birlikte bu hale geldi! mask
Yağışlarla birlikte bu hale geldi!
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor! mask
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor!
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi mask
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi
Kartepe'ye tatilci akını mask
Kartepe'ye tatilci akını
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti! mask
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti!

GALERİ

Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL