Başkan Seymen’e AKP Gençlik Kolları Başkanı Tarık Karayel ve yönetimi eşlik etti. Başkan Çetin Seymen, gerçekleştirdikleri ziyaretleri hakkında, “Gençlik Kollarımız ile birlikte bu akşam kentimizin muhtelif noktalarında nöbette olan kolluk güçlerimizi ziyaret ederek çay ikramında bulunduk. Nöbet tutan kolluk güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Tüm Türk milletinin ve Gölcük halkının yeni yılını kutlar, yeni yılın ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Bugün 17:11 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:13 TSİ
AKP Gölcük yılbaşı gecesi kolluk kuvvetlerini ziyaret etti
AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ve yönetimi yeni yıl akşamı nöbet tutan kolluk güçlerini ziyaret edip çay ikramında bulundu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz