AKP Gölcük yılbaşı gecesi kolluk kuvvetlerini ziyaret etti

Başkan Seymen’e AKP Gençlik Kolları Başkanı Tarık Karayel ve yönetimi eşlik etti. Başkan Çetin Seymen, gerçekleştirdikleri ziyaretleri hakkında, “Gençlik Kollarımız ile birlikte bu akşam kentimizin muhtelif noktalarında nöbette olan kolluk güçlerimizi ziyaret ederek çay ikramında bulunduk. Nöbet tutan kolluk güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Tüm Türk milletinin ve Gölcük halkının yeni yılını kutlar, yeni yılın ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.