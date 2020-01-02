Trelleborg işçisine yılbaşı sürprizi

Petrol-İş Sendikası'na bağlı Trelleborg işçileri bir süredir Gebze Plastikçiler OSB'de bulunan fabrika önünde grevlerini sürdürüyorlar. Yeni yılda da fabrika önündeki direnişlerine devam eden Trelleborg çalışanlarını yeni yılda Gebzeli başarılı sendikacı Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz yalnız bırakmadı. Akyüz, yeni yıla direnişteki işçilerle birlikte girdi.

YENİ YILA BİRLİKTE GİRDİLER

Burada bir açıklama yapan Akyüz, "Hem gün dönümünü, hem de yıldönümünü birlikte yaşadık. Grevimizin 23. gününe birlikte geçtik. Çalışanlarımızın inancı, kararlılığı, birlikteliği, grevi gecenin geç saatlerinde de olsa sahiplenmesi, şube başkanı, şube yönetiminin ve temsilcilerin işin başında olması grevi yönetmesini çok anlamlı ve değeli buluyorum. Ben de her iki fabrikamızı ziyaret ederek arkadaşlarla birlikte oldum. İnşallah yeni yılda tüm emekçilerin, çalışanların ve emeği ile geçinenlerini alın terinin hakkının verildiği, hakkın, hukuğun, terörün olmadığı, savaşların olmadığı ve barışın egemen olduğu bir yıl olur"