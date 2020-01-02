Değirmendere'de Kanal İstanbul eylemi

Değirmendere Postanesi önünde toplanan vatandaşlar dilekçeleri İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderdiler. DİSK’e bağlı Emekli Sen Gölcük Şube Başkanı Ahmet Kasımoğlu, Kocaeli Birlik, Dayanışma Gurubu ve Değirmendereli vatandaşlardan oluşan grup, Kanal İstanbul'un yapımına hayır demek için dilekçelerini Değirmendere Postanesi’nden İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz