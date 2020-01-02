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Değirmendere'de Kanal İstanbul eylemi

Kanal İstanbul projesiyle ilgili protestolara bir yenisi, Gölcük Değirmendere’de eklendi. Kanal İstanbul’a karşı olan vatandaşlar yazdıkları dilekçelerle Değirmendere postanesinde buluştu
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Değirmendere Postanesi önünde toplanan vatandaşlar dilekçeleri İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderdiler. DİSK’e bağlı Emekli Sen Gölcük Şube Başkanı Ahmet Kasımoğlu, Kocaeli Birlik, Dayanışma Gurubu ve Değirmendereli vatandaşlardan oluşan grup, Kanal İstanbul'un yapımına hayır demek için dilekçelerini Değirmendere Postanesi’nden İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderdi.

 

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