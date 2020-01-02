Yerli otomobil konusunda açıklamalarda bulunan MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır, “Yerli otomobil konusunda Türkiye, yeni bir tarih yazıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediklerinin tıpatıp aynen uygulandığını yaşıyor ve görüyoruz. Yerli bir otomobilin yapılması, geç kalınmış bir durum. Türkiye, 15 Temmuz’dan bu yana kendi göbeğini kendi kesiyor. Bunu görmemiz lazım. Düne kadar bağımlı olduğumuz konularda bugün bağımsız hale geliyoruz. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki, Türkiye üzerinde yapılan algı operasyonlarını yine Türk milleti bozacaktır. Gölcük’te de Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer beyefendi, çalışmalarını samimi ve gayretli bir şekilde yapıyor ve projelerini devam ettiriyor” dedi.
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MHP’li Çakır: Türkiye tarih yazıyor
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, yerli araba ile ilgili yaptığı açıklamada ‘Türkiye tarih yazıyor’ dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz