MHP’li Çakır: Türkiye tarih yazıyor

Yerli otomobil konusunda açıklamalarda bulunan MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır, “Yerli otomobil konusunda Türkiye, yeni bir tarih yazıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediklerinin tıpatıp aynen uygulandığını yaşıyor ve görüyoruz. Yerli bir otomobilin yapılması, geç kalınmış bir durum. Türkiye, 15 Temmuz’dan bu yana kendi göbeğini kendi kesiyor. Bunu görmemiz lazım. Düne kadar bağımlı olduğumuz konularda bugün bağımsız hale geliyoruz. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki, Türkiye üzerinde yapılan algı operasyonlarını yine Türk milleti bozacaktır. Gölcük’te de Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer beyefendi, çalışmalarını samimi ve gayretli bir şekilde yapıyor ve projelerini devam ettiriyor” dedi.