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Gölcük Necati Çelik’e ‘tasarruf kurumu’

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde tasarruf tedbirlerini arttırmak amacıyla, “Kullanım Değerlendirme Komisyonu” kuruldu
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Gölcük Necati Çelik Hastanesi’nde, sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliğinin, verimliliğinin ve kalitesinin arttırılmasının temel unsurlarından biri olan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin yerinde ve doğru kullanımı ile hastaların tedavi süreçlerinin kısaltılması, yaşam kalitesinin arttırılması, ekonomik anlamda sağlık harcamalarının dengeli bir şekilde dağıtılması ve gereksiz harcamaların önüne geçmek amacıyla “Kullanım Değerlendirme Komisyonu” kurulduğu bildirildi.

Yapılması gerekenler toplantıda değerlendirildi

Hastane idarecileri, klinisyen hekim ve eczacı’dan oluşan komisyon, ilk değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon vasıtasıyla, ilgili servislerle işbirliği yapılarak temel ilaç ve tıbbi sarf malzeme listeleri oluşturulduktan sonra sağlık tesisinin rolü ve ihtiyacına uygun ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri belirlenecek. Sağlık tesisi içerisinde kullanım birliği sağlanarak ve ilgili ürünlerin etkin stok yönetimi değerlendirilecek.

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