ORC'nin, Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı

ORC Araştırma Merkezi 28-31 Aralık tarihleri arasında, 36 ilde toplam 2 bin 980 kişiyi kapsayan bir anket gerçekleştirdi. Ankette parti ve şahıs bazlı araştırma sonuçları derlendi. Katılımcılara, "Sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu'nun yarışacağı iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde oy tercihiniz hangi isimden yana olur?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların tercihi; yüzde 50,9 ile Erdoğan olurken yüzde 34,2 ise tercihini İmamoğlu'ndan yana kullandı.

İLK SIRADA AKP VAR

ORC Araştırma Merkezi tarafından, katılımcılara, "Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Katılımcıların,

Yüzde 31'i AK Parti,

Yüzde 23,4'ü CHP,

Yüzde 14,1'i MHP,

Yüzde 8'i HDP,

Yüzde 4,2'si İYİ Parti,

Yüzde 1,9'u ise Gelecek Partisi yanıtını verdi.

AKP'DE SON SEÇİMDEN BU YANA YÜZDE 11'LİK DÜŞÜŞ

Araştırma sonuçlarından yola çıkarak AK Parti'nin, oyların yüzde 42,6'sını aldığı 2018 genel seçimlerinden bugüne yüzde 11 civarında oy kaybedeceği tahmini yapıldı. AK Parti'nin en çok oy kaybettiği iller Aydın, Manisa, Antalya, Bursa, Bilecik, Batman ve Kayseri olarak belirtildi.

ERDOĞAN MI? İMAMOĞLU MU?

Araştırma kapsamında katılımcılara ayrıca "Sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu'nun yarışacağı iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz hangi isimden yana olur?" sorusu iletildi. Katılımcılardan yüzde 50,9'u Recep Tayyip Erdoğan cevabı verirken yüzde 34,2'si Ekrem İmamoğlu dedi.

AKŞENER DE SORULDU

Cumhurbaşkanlığı seçimi için Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında oy tercihi yapması istenen katılımcılar, yüzde 50,2 Erdoğan, yüzde 38 oranında Akşener yanıtı verdi.

BABACAN VE DAVUTOĞLU NASIL ETKİLEDİ?

Öte yandan katılımcılara AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni parti kurarak siyasete devam kararı almalarının oy tercihlerinde değişikliğe yol açıp açmayacağı da soruldu. Yüzde 8,5 değişikliğe neden olur derken yüzde 81,2'si hayır yanıtı verdi.