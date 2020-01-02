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Milli Piyango çekilişinde kafa karıştıran görüntüler!

Yılbaşı için gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinde noterlerin kendi aralarında yaşadığı diyalog tartışma konusu oldu. Sonuçlar açıklandıktan sonra kadın noterin endişeli tavrı ve diğer üyeye 'Sus' işareti yapması dikkat çekti.

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Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye olan 80 milyon lira çeyrek biletlere vurdu. Bu nedenle meblağ 4’e bölünürken, kazanan biletler İstanbul, Bursa, Gaziantep ve İzmir’de satıldı. Milli Piyango çekilişine ise noter üyelerinin görüntüleri damga vurdu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, noter üyelerinin şüpheli tavırları göze çarptı. Kazanan şehirlerin açıklanmasıyla iki noterin arasında geçen diyalogda kadın noterin endişeli tavrı ve 'Sus' işareti yapması dikkat çekti. (Yeniçağ)

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