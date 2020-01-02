Türk askeri Libya'ya gidiyor

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderme tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Genel Kurul, saat 14.00'te olağanüstü olarak toplandı. Gruplar adına yapılan konuşmaların ardın oylamaya geçildi. Libya'ya asker göndermeyi içeren tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 325 evet oyuyla kabul edildi.

Tezkereye, AK Parti, MHP ve BBP partisi evet oyu verdi.Tezkereye CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, Demokrat Parti ise ret oyu verdi.