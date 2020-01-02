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Ölüm Rampası'nda ölüme gittiler!

Adı 'Ölüm Rampası' olarak bilinen Santral Yokuşu'ndan ağır vasıtalara yasaklanmasına rağmen özel bir firmaya ait otobüs rampadan inerek adeta kazaya davetiye çıkardı.
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Ölüm rampası olarak bilinen Santral Yokuşu'nda onlarca tabela olmasına rağmen ağır vasıta araçların girmesi bir türlü engellenemedi. En son Büyükşehir Belediyesi önlem için rampaya zincir koyarak sürücülere engel olmaya çalıştı.

"İÇİNDE YOLCU VARDI"

Ancak dün gazetemizin ihbar hattına ulaşan bir vatandaş önceki gün özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün santral yokuşundan inerken görüntüsünü paylaştı. Üstelik otobüsün içinde yolcuların da olduğunu iddia eden vatandaş, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Defalarca ağır vasıtaların Santral Yokuşu'ndan indiğine şahit olduğunu belirten duyarlı vatandaş yetkililerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Dün 22:06 TSİ - Gündem

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