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Ocak ayında dünyayı korkutan görüntü

NASA'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı sıcaklık haritasındaki korkutan tablonun ardından bir kötü haber de Norveç'ten geldi.
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Küresel ısınma nedeniyle iklimi değişen dünya her yerden 'patlak' vermeye başladı. Bu kez bir kötü haber de kuzey Avrupa ülkesi Norveç'ten geldi.Normalde dondurucu soğukların yaşanması gereken bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 25 derece üzerine çıktı. Perşembe günü Sunndalsora köyünde 19 derece ile en yüksek sıcaklık ölçüldü. Bu, Norveç'te kayıtların tutulmaya başlamasından beri kaydedilen en sıcak Ocak günü oldu.

"SICAKLIK REKORU KIRILDI"

BBC Türkçe'nin haberine göre denizde yüzdükten sonra basına konuşan ülkenin batısında bulunan Rauma bölgesinin belediye başkanı Yvonne Wold, "Bugün insanlar tişörtleriyle sokağa çıktı. Sıcaklık rekoru kırıldı" dedi Geçtiğimiz günlerde NASA'nın yayınladığı ve 2019 yılı sonundaki sıcaklık dalgalarını gösteren bu harita da oldukça endişe verici. Dünyanın 'ateşi' düşmüyor.

"KAYDEDİLEN EN SICAK AY"

Yaz aylarında Belçika, Hollanda ve Almanya'da hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aşıp rekorlar kırarken İngiltere'de de 38,7 derece ile rekor kırıldı. Dünya çapında hava sıcaklıklarını inceleyen bir araştırmaya göre geride bıraktığımız Temmuz ayı, dünyada bugüne dek "kaydedilen en sıcak ay" olabilir.

"REKORLARI AŞTI"

Alaska'da yaz aylarında altı gün üst üste termometreler 26 derecenin üstünü göstererek önceki rekorları aştı. Rusya'nın kuzeyinde Arktik bölgede milyonlarca hektarlık alanda yangın çıktı. Hindistan'da su sıkıntısı baş gösterdi, Japonya'da 5 bin kişi sıcağın etkisiyle hastanede tedavi altına alındı.

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