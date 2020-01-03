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Son dakika: Emekli zammı ne kadar olacak? Emekliler için kritik gün!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü bugün açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Emekliler ve çalışanlar 2020 maaşlarını enflasyon oranında zamlı alacak. Peki emekli maaşları ne kadar olacak? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...
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Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri bugün açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

TÜİK'in Kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 5,71 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

FARKLAR 15 OCAK'TA

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan devlet memurları, Aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,71'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın Ocak ayında yüzde 4 zam da verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor.

2019'un ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,01 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1,01 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

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