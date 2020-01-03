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Kocaelili o firmalara ceza kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kocaeli’de bulunan 2 denetim firmasına ceza kesildi
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kocaeli’de faaliyet gösteren yapı denetim firmalarına ceza verildi. Karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında da yayımlandı. İzmit ve Gölcük'te faaliyet gösteren, belirtilen esaslara göre denetim yapmayan firmalara ceza kesildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Gölcük’te bulunan Kentsel Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne 1 yıl süreyle yeni iş almaktan men cezası verilirken, Kentsel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Esra Oğur’un yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması kararı verildi.

Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Eytun Yapı Denetim firmasına da 1 yıl süreyle iş almaktan men cezası, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Eytun Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yasin Yaman’ın yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamasına karar verildi.

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