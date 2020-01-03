Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:51 TSİ- Gündem G: Bugün 09:53 TSİ

Ekmeğe zam yolda

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe bu ay ülke genelinde yüzde 12-20 arasında zam yapılacağını söyledi.
mask

Yeni yıla zamlarla giren yurttaş, fırıncının artan maliyetlerinden dolayı ekmeği de zamlı almak zorunda kalacak. Cumhuriyet Gazetesi’nden Gamze Bal’ın haberine göre Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Ekmeğe azami yüzde 20 zam söz konusu. Bu ay, maliyet değişikliğine göre bazı illerde yüzde 12, bazılarında yüzde 15-20 zam yapılacak. Şubat ayına sarkması esnafı mağdur eder” dedi

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise, “Elektrik, doğalgaz, un ve maya fiyatlarında bitmeyen bir zam var. Maliyetler 2019 Mayıs-Aralık döneminde yüzde 30 arttı. Yalnızca son 1 ayda un yüzde 15 zamlandı. Maya 35 liradan 60 liraya yükseldi, şubatta da 90 lira olacağı bildirildi. Zam yapmak istemiyoruz ancak esnafız, üretemez hale geldik” dedi.

100 FIRIN İFLAS ETTİ

İstanbul'da son bir yılda maliyetlerini karşılayamadığı için yaklaşık 100 fırının iflas ettiğini aktaran Çetin, “Maliyetler bu hızla artmaya devam ederse 2020'nin ilk 6 ayı sonunda 200 gram ekmeğin 1.75 TL olmasını talep ederiz” diye konuştu.

YİNE İTHALAT

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, “250 gram ekmeğin 1.5 TL olmasını 2019 Ekim'de talep etmiştik. 2 Aralık 2019'daki son talebimizi 1.85 TL'ye çıkardık, bekliyoruz” dedi.

Öte yandan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 550 bin ton buğday ve 100 bin ton durum buğdayı alımı için uluslararası ihaleler açtı.

Bugün 09:51 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(3)
03

Cafer Güneş - ALLAH kimseyi,fırıncıların insafına bırakmasın.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Ocak 11:01
01

Tekin 41 - INSAF YA.BU KADAR FIRSATCILIK OLURMU BE.EKMEK LE OYNAMAK BU ISTE.!!!!!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Ocak 09:56
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Son dakika: Emekli zammı ne kadar olacak? Emekliler için kritik gün! mask
Son dakika: Emekli zammı ne kadar olacak? Emekliler için kritik gün!
Çakar: İzmit Belediyesi işçi çıkarmadı mask
Çakar: İzmit Belediyesi işçi çıkarmadı
Memur ve emekli yarını bekliyor! mask
Memur ve emekli yarını bekliyor!
Bakan Albayrak, mobilyada KDV’nin yüzde 8’e düşürüldüğünü açıkladı mask
Bakan Albayrak, mobilyada KDV’nin yüzde 8’e düşürüldüğünü açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını uyardı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını uyardı
Ünlü: Yaptıkları yanlarına kar kalmayacak mask
Ünlü: Yaptıkları yanlarına kar kalmayacak
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti" mask
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti"
Aslı Kuş’un acı günü mask
Aslı Kuş’un acı günü
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor! mask
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor!
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi mask
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti! mask
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti!
Kartepe'ye tatilci akını mask
Kartepe'ye tatilci akını

GALERİ

Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL