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Kullanmadıkları internet yüzünden icralık oldular!

Kefken Yaylapınarı Mahallesi sakinleri yaşadıkları internet mağduriyeti için yetkililere seslendi.
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Kandıra Kefken Mahallesi Atatürk Caddesindeki Türk Telekom'un internet havai hattı 7 Ekim 2019 tarihinde hırsızlar tarafından çalındı. O günden itibaren yetkili birimlere gerekli arıza kaydı, dilekçeler verilmesine rağmen vatandaşın mağduriyeti giderilmedi.

“ÇALIŞMA OLACAĞINI SÖYLÜYORLAR”

Yetkililere seslenen mahalle sakinleri, “Türk Telekom altyapısına ait yaklaşık 40 abonesi olan bir mahalleyiz ama gereken birimlerin arızaları 7 Ekim tarihinden bu yana gidermediğini, hiçbir Türk Telekom personelinin arızamızla ilgili herhangi bir çalışma yapmadığını görüyoruz. Bununla ilgili müşteri hizmetlerini aradığımızda ise çalışma olacağını söylüyorlar. Yaklaşık 3 aydır Türk Telekom personelinin arızamızla ilgili bir işlem yapmadığı ortada.

“BİZİ TAMAMEN MAĞDUR BIRAKTILAR”

Hırsızların keserek çalmış olduğu kablo uzunluğu 300 metre civarı olmasına rağmen kablo onarmayıp geriye kalanını da toplayıp bizi tamamen mağdur bıraktılar. Ayrıca her ay fatura gelmeye de devam ediyor ve kullanmadığımız internet faturasını ödemediğimiz için bize dava açıldı ve icralık olduk. Çok mağduruz. Bir an önce sorunumuzun çözülmesini istiyoruz" dediler.

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