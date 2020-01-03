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Metal işçisi eylem konusunda kararlı

MESS ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında uyuşmazlıkla sonuçlanan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ardından Gebze’de ki işyerlerinde eylemler devam ediyor.
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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında uyuşmazlıkla sonuçlanan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ardından işyerlerinde eylemler devam ediyor.Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından belirlenen eylemler  sendikanın  Gebze’de  yetkili bulunduğu  Arfesan, Fedaral Mogul, Dostel Makine, Sarkuysan Tuzla, Sarkuysan, Yücel Boru, Çayırova  Boru, ZF Sachs, Makine Takım, Cengiz Makine işyerlerinde devam ediyor. Öte yandan Birleşik Metal-İş Sendikası genel merkezi  tarafından yapılan açıklamada, fazla mesaiye kalmama eylemlerine 06 Ocak 2020 tarihine kadar ara verildiği belirtilirken bugün bir sonraki haftanın eylem planı açıklanacağı ifade edildi.

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