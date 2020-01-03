Metal işçisi eylem konusunda kararlı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında uyuşmazlıkla sonuçlanan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ardından işyerlerinde eylemler devam ediyor.Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından belirlenen eylemler sendikanın Gebze’de yetkili bulunduğu Arfesan, Fedaral Mogul, Dostel Makine, Sarkuysan Tuzla, Sarkuysan, Yücel Boru, Çayırova Boru, ZF Sachs, Makine Takım, Cengiz Makine işyerlerinde devam ediyor. Öte yandan Birleşik Metal-İş Sendikası genel merkezi tarafından yapılan açıklamada, fazla mesaiye kalmama eylemlerine 06 Ocak 2020 tarihine kadar ara verildiği belirtilirken bugün bir sonraki haftanın eylem planı açıklanacağı ifade edildi.