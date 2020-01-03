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Goodyear'da kritik gün!

Goodyear'da Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri bugün başlıyor
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Pirelli, Brisa, Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında 6 bin işçi ile ilgili, Lastik İş Sendikası toplu iş sözleşmesi taslağı hazırlanmış ve Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı bu taslağı geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Yıllardır 3 büyük lastik fabrikasının içinde bulunduğu Lastik Sektörü Grubu, Lastik- İş Sendikası ile görüşmelerini sürdürüyordu. Goodyear lastik sektörü grubundan çıkarak Lastik-İş Sendikası ile doğrudan masaya oturma kararı aldığını açıklamıştı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii Sendikası (Lastik-İş) arasında, İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan işçilerin ücret ve sosyal haklarını kapsayan ve birebir şekilde gerçekleşecek olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 3 Ocak (bugün) tarihi itibarıyla başlanacağı belirtildi.

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