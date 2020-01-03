Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:41 TSİ- Gündem G: Bugün 10:44 TSİ

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kasım ayında baz etkisinin azalması yeniden çift hanelere çıkan enflasyon yılın son ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,18 olarak gerçekleşti.
mask

Enflasyon 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,18 artış gerçekleşti.

2018'de enflasyonda yaşanan hızlı yükseliş, 2019'da enflasyonun baz etkisi nedeniyle düşük seyretmesine yol açmıştı. Ancak bu baz etkisinin Ekim ayından itibaren ortadan kaybolmasıyla enflasyon yeniden yükselişe geçmiş durumda.

Türkiye İstatitik Kurumu (TÜİK), 2019 Aralık ayına ilişkin Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE’de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,18 artış gerçekleşti.

Memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkı belli oldu Memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkı belli oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,53 ile giyim ve ayakkabı, %7,03 ile eğlence ve kültür ve %9,79 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %43,12 ile alkollü içecekler ve tütün, %14,46 ile eğitim, %13,63 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Aralık ayında azalış gösteren diğer bir grup %0,11 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, %2,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %0,57 ile ulaştırma, %0,42 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,36 artış gerçekleşti.

Bugün 10:41 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Son dakika: Emekli zammı ne kadar olacak? Emekliler için kritik gün! mask
Son dakika: Emekli zammı ne kadar olacak? Emekliler için kritik gün!
Çakar: İzmit Belediyesi işçi çıkarmadı mask
Çakar: İzmit Belediyesi işçi çıkarmadı
Memur ve emekli yarını bekliyor! mask
Memur ve emekli yarını bekliyor!
Bakan Albayrak, mobilyada KDV’nin yüzde 8’e düşürüldüğünü açıkladı mask
Bakan Albayrak, mobilyada KDV’nin yüzde 8’e düşürüldüğünü açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını uyardı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını uyardı
Ünlü: Yaptıkları yanlarına kar kalmayacak mask
Ünlü: Yaptıkları yanlarına kar kalmayacak
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti" mask
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti"
Aslı Kuş’un acı günü mask
Aslı Kuş’un acı günü
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor! mask
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor!
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi mask
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti! mask
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti!
Kartepe'ye tatilci akını mask
Kartepe'ye tatilci akını

GALERİ

Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL