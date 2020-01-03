2019’un son günlerinde İzmit Belediyesi’nde sözleşmesini biten 25 personelin sözleşmesinin yenilenmemesi kamuoyunda büyük yankı buldu. Söz konusu konu hakkında açıklamalar peş peşe yapılırken bugün İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Ünal Özmural ve Sibel Solakoğlu bugün makam toplantı odasında basın açıklaması gerçekleştirdi.

“26 KİŞİYLE YOLLARIMIZI AYIRDIK”

Ünal Özmural yaptığı açıklamada, “ Bu süreç seçim sürecine dayanan bir süreç. Seçimin son günlerinde atamalarla ilgili kamuoyunun dikkatini çekmiş, kaygılarına devam etmişti. Gçreve geldikten sonra bu konu üzerinde gerekli çalışmalara başlandı. Geldiğimiz sürece kadar bu konu kamuoyunun gündeminden hiçbir zaman düşmedi. Bu toplam 67 kişiyi kapsayan sözleşmeli personel konusu. Bunların 26 kişisiyle ayın 31’i itibariyle yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. 10 kişiye BEKAŞ’ta çalışması teklif edilmiş 2 kişi kabul etmiştir” dedi.

“NEDEN BÖYLE BİR ŞEYE İMZA ATTINIZ?

Sözleşmeli personel tanımı belli diyen Özmural, “Bir belediye başkanı, bir dahaki dönemde aday değil, seçime 2 gün kala gayri ahlaki olarak böyle bir şeyin altına imza atmıştır. Nevzat Doğan yapmış olduğu bütün açıklamalarda minnet duygusuyla yaptığını, ödüllendirmek istediğini dile getirdi. Şunu vurgulamak gerekiyor. Sözleşmeli personel tanımı belli. Bir belediye başkanı proje çıkartırsa devlet belediye başkanına bu hakkı tanımıştır. Belirli süre kapsamında bunu yapabilirsiniz diyor devlet. Aday olmadığınız dönemde neden böyle bir şeye imza attınız? İşin başlangıç noktasında yapılan hata budur. Sibel Hanım da aynı pozisyonda kalacaktı. Aday olmadığınız süreçten sonraki döneme böyle bir şey bırakmanız bize göre ahlaki değil. 10 yıllık belediye başkanı neden son 2 günde yapar bunu merak ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

“CEZA ALMIŞ”

Sözleşmesi yenilenmeyenlerle ilgili konuşan Özmural, “İnsanların üzerinden polemik yapmak niyetinde değiliz. Bir arkadaşımız seçime 1 gün kala, bir milletvekilinin gelini KPSD belgesi olmadan programcı olarak çalıştığı tespit edilmiş. Neden fazla maaş alsın diye. Eğitmen kadrosuna atanmış, üniversite mezunu olduğu halde mezuniyetini gizlemiş, 1 gün bile eğitmenlik yapmamış. Bir diğer arkadaşımız saç bakım güzellik uzmanı olarak atanmış, bizde böyle bir birim olması imkansız. Bir diğeri kameraman, bir diğeri ise meclis üyesi Recep Ünlü’nün kardeşi, ceza almış, memur olması mümkün değil. Bir diğeri KPSD belgesi olmadan büro personeli olarak atanmış, bunlar olmadığı halde atanmış. Yine diğeri AKP Meclis Üyesi’nin yakını, bir gün kala sözleşmeli olarak atanmış” dedi.

“KİŞİ SAYISI 1 DÖNEME AİT OLAN KİŞİLERDİR”

“Müfettişin tek tek tespitleri var” diyen Özmural, “Bir diğer arkadaşımız gene KPSD sınavına girmemiş, büro personeli çözümleyicisi olarak çalışmış BEKAŞ teklif edilmiş kabul etmemiş. Bu da Nevzat Doğan’ın yeğeni. Bir diğeri AKP eski Kadın Kolları Yöneticisi’nin oğlu. Teknisyen olarak atanmış ama hiçbir zaman teknisyen olarak çalışmamış. Belediyemiz bir denetlemeden geçti, denetleme sonucunda rapor hazırlandı. Bu raporda belirtilen temel kurallar var. Müfettişin tek tek tespitleri var. Müfettişin tespit ettiği böyle bir raporu uygulamamaya koymamamız olmazdı. Gereği yapılıyor. Müfettiş raporunda belirtilen kişi sayısı 1 döneme ait olan kişilerdir. Biz bu raporu baz alarak 67 kişiyi masaya yatırdık. 41 kişiyle yola devam etme kararı aldık” ifadelerinde bulundu.

“AKRABA VE YANDAŞ”

Hukuk yollarının herkese açık olduğunu belirten Özmural, “Görünen manzara şu, burada liyakat yok, sınav yok, akraba ve eş dost kayırma vardır. Sokakta biz, hak, hukuk, adalet diye bağıranlara bunu sormak lazım. Hangisi adalet, hangisi hukuk, hangisi sınav, ne yaptın? Sokakta eylem yapanlara bunları sormak lazım. 41 tane arkadaşımız geçmiş dönemde görev alan arkadaşlarımız değil mi? Evet. Şu an belediyede bin 400’ye yakın personel var. 26 kişi içerisinde akraba ve yandaş olmanın dışarısında hiçbir liyakat yok. Burada çifte standart uygulaması vardır. Burada lisans üstü eğitim alan, memur olamayan arkadaşlarımız önümüzdeki mecliste memur olarak atanacaklar. Eğer Nevzat Doğan bu arkadaşları çok seviyorsa şu anki çalıştığı şirkete alabilir, sıkıntı yok. hukuk yolları herkese açık. Biz kapıyı kapatmıyoruz ama madem bu kadar seviyorsunuz, gider kendi şirketinizde görev verebilirsiniz. Biz para, pulu konuşmuyoruz” şeklinde konuştu.

“HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR”

Hangisi adalet diyen Özmural, “Toplam belediye bütçesi yıllık 2 buçuk milyon TL. Kime? Yandaşa, geline, meclis üyesinin kardeşine, onun bunun akrabasına. Dünkü olaylardan sonra birçok arkadaş gelip bize teşekkür ettiler. Biz burada yıllardır çalışırken diğer arkadaşları memur yaptılar diye. Hangisi adalet? Hangisi hukuk. Tabi ki hukuki süreç devam edecektir, haklarını arayacaklardır ama kusura bakmasınlar. Nevzat Doğan’ın yapmış olduğu uygulamanın ceremesini çekiyorlar. Burada bir kamu zararı söz konusu, bununla ilgili hukuki süreç de devam ediyor. Bu arkadaşlar ve neden olanlar hakkında hukuk birimimiz incelemelerini sürdürüyor.Arkadaşlarımızı direkt çıkartabilirdik ancak mağdur olsun istemezdik. Arkadaşlarımıza da az, çok, eksik ne olursa olsun teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“ÖZEL BİR SINAV YAPILACAK”

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu , “Memura alınmanın genel yolu KPSS. Sözleşmeli memur uygulamasında belediyemiz özel bir sınav yaparak personel alacaktır. Üniversiteden, gerekiyorsa İŞKUR’dan komisyon kurulmak kaydıyla olacaktır, şeffaf olacaktır” ifadelerinde bulundu.