Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:47 TSİ- Gündem G: Bugün 11:51 TSİ

2020 yılı kıdem tazminatı belli oldu

2020 Kıdem tazminatı tavanı, enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli oldu
mask

İşinden herhangi bir sebeple çıkarılan kişilere verilen kıdem tazminatında tavan bugün itibariyle değişti. 2020 yılının Ocak-Haziran ayları arasında kıdem tazminatı tavanı 6790 lira oldu.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.

Vatandaşlar, 2020 yılı kıdem tazminatı belli oldu mu? Sorusuna yanıt arıyor. Bugün açıklanan enflasyon rakamlarından sonra, kıdem tavanı belli oldu. 2020 kıdem tazminatı tavanı 6 bin 791 lira 50 kuruş oldu. Kıdem tazminatı tavanının altında kalan brüt maaşa sahip olan çalışanlar ise hesaplamalarını brüt maaşı ve çalıştığı yılı çarparak bulabiliyor.

3500 lira brüt maaşa sahip olan ve 10 yıllık çalışma hayatı bulunan kişi 35 bin lira kıdem tazminatını hakkını elde ediyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NEDİR?

Kıdem tazminatı tavanı tutarının belirlenmesinde esas olan tutardır. En yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için alacağı azami emeklilik ikramiye tutarını ifade etmek için kullanılır.

Bugün 11:47 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Son dakika: Emekli zammı ne kadar olacak? Emekliler için kritik gün! mask
Son dakika: Emekli zammı ne kadar olacak? Emekliler için kritik gün!
Çakar: İzmit Belediyesi işçi çıkarmadı mask
Çakar: İzmit Belediyesi işçi çıkarmadı
Memur ve emekli yarını bekliyor! mask
Memur ve emekli yarını bekliyor!
Bakan Albayrak, mobilyada KDV’nin yüzde 8’e düşürüldüğünü açıkladı mask
Bakan Albayrak, mobilyada KDV’nin yüzde 8’e düşürüldüğünü açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını uyardı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını uyardı
Ünlü: Yaptıkları yanlarına kar kalmayacak mask
Ünlü: Yaptıkları yanlarına kar kalmayacak
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti" mask
"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti"
Aslı Kuş’un acı günü mask
Aslı Kuş’un acı günü
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor! mask
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor!
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi mask
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti! mask
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti!
Kartepe'ye tatilci akını mask
Kartepe'ye tatilci akını

GALERİ

Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL