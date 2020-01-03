İşinden herhangi bir sebeple çıkarılan kişilere verilen kıdem tazminatında tavan bugün itibariyle değişti. 2020 yılının Ocak-Haziran ayları arasında kıdem tazminatı tavanı 6790 lira oldu.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.

Vatandaşlar, 2020 yılı kıdem tazminatı belli oldu mu? Sorusuna yanıt arıyor. Bugün açıklanan enflasyon rakamlarından sonra, kıdem tavanı belli oldu. 2020 kıdem tazminatı tavanı 6 bin 791 lira 50 kuruş oldu. Kıdem tazminatı tavanının altında kalan brüt maaşa sahip olan çalışanlar ise hesaplamalarını brüt maaşı ve çalıştığı yılı çarparak bulabiliyor.

3500 lira brüt maaşa sahip olan ve 10 yıllık çalışma hayatı bulunan kişi 35 bin lira kıdem tazminatını hakkını elde ediyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NEDİR?

Kıdem tazminatı tavanı tutarının belirlenmesinde esas olan tutardır. En yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için alacağı azami emeklilik ikramiye tutarını ifade etmek için kullanılır.