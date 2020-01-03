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İzmit'in o mahallesi çok endişeli!

İzmit Çayırköy Mahallesi’nde bulunan Gölkent sitesi sakinleri çevrede başıboş gezen sokak köpeklerinden dolayı tedirginler
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İzmit’in Çayırköy Mahallesi’nde Gölkent sitesi sakinleri çevrede toplu halde gezen köpeklerden tedirgin olduklarını belirttiler. Köpeklerin genel olarak uysal olduklarını ancak toplu halde gezerken saldırma eyleminde bulunduklarını dile getiren vatandaşlar günlük dışarı çıkma ihtiyaçlarını bu yüzden karşılayamadıklarını ve mağdur olduklarını ifade ettiler.

SONUÇ ALINAMADI

Site sakinleri, site yönetimi ve muhtarlığa birçok kere başvuru yaptıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını, toplu halde gezen köpeklerden endişe duyduklarını ve acilen bir çözüme kavuşturulması gerektiğini belirttiler.

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Yorumlar

(2)
02

Ayhan - hayvan hakları dernegindeki işi gücü olmayan ablalar duymasın.bu haberinizi.inşallah onlardan birini bir gün iyi bir et koparırlar ozaman bakalım nasıl bağıracaklar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Ocak 13:14
01

Hayvansever - Merhabalar öncelikle Çakırköy değil,Çayırköy .O bahsettiğiniz hayvanlar saldırgan değil açlar.Size bu haberi ileten insanlar belli ki hayvan sevgisinden yoksun,merhamet duygusu olmayan şahıslar. Gölkentte şikayet konusu olacak başka konular var.Örneğin:Inşaatçıların çevrede yaratmış olduğu kirlilik.Gözümüzün önüne koydukları mobil WC, onun çevreye yaymış olduğu pislik kokusu,Kazdıkları çukurlar yaz boyunca yağan yağmurlar nedeniyle bataklığa dönüp her türlü sinek üretmekte. Bu mevsimde bile evlerimiz sinekten geçilmiyor. Ö zellikle KARASINEK trahom hastalığını yayan sinek..Size bu haberi yaptıran arkadaşlara şu hadisi hatırlatırsanız sevinirim."Merhamet etmeyene ,merhamet edilmez."Saygılar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Ocak 12:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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