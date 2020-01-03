İzmit'in o mahallesi çok endişeli!

İzmit’in Çayırköy Mahallesi’nde Gölkent sitesi sakinleri çevrede toplu halde gezen köpeklerden tedirgin olduklarını belirttiler. Köpeklerin genel olarak uysal olduklarını ancak toplu halde gezerken saldırma eyleminde bulunduklarını dile getiren vatandaşlar günlük dışarı çıkma ihtiyaçlarını bu yüzden karşılayamadıklarını ve mağdur olduklarını ifade ettiler.

SONUÇ ALINAMADI

Site sakinleri, site yönetimi ve muhtarlığa birçok kere başvuru yaptıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını, toplu halde gezen köpeklerden endişe duyduklarını ve acilen bir çözüme kavuşturulması gerektiğini belirttiler.