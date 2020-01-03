Mutlu: Yerli otomobile karşı değiliz ama...

Saadet Partisi İl Başkanı Av. Zafer Mutlu il binasında kent ve ülke gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yerli otomobil hakkında açıklamalar yapanİl Başkanı Mutlu; “Yerli otomobil fikrini geliştirip Türkiye’nin gündemine taşıyan kişi rahmetli Necmettin Erbakan’dır. Bu yüzden sonuna kadar destekliyoruz ama yerli otomobil hedefimizin ve hayalimizin, Ak Parti’nin düşen oylarının yeniden yükselmesi çabasına kurban edilmesini istemiyoruz.” dedi.

“YERLİ OTOMOBİL YAPMAK YETMEZ”

Sözlerine ilk yerli motoru rahmetli Necmettin Erbakan’ın 1956 yılında ürettiğini ve bu yüzden de desteklediklerini ifade ederek başlayan Mutlu; “Biz yerli otomobile karşı değiliz, olamayız. Ülkemizde 1956 yılında ilk yerli ve milli motoru ‘GÜMÜŞ MOTOR’ adıyla Avrupa ayarında üreten Necmettin Erbakan hocamızdır. Yerli otomobil fikrini geliştirip Türkiye’nin gündemine taşıyan kişi de Necmettin Erbakan’dır. Bu sebeple yerli ve milli otomobil bizim en büyük hedeflerimizdendir. Yeter mi tabi ki yetmez, bizim hedeflerimizde yerli uçak, yerli tarım makineleri ve hatta yerli uzay araçları da vardır” dedi.

“KAPSAMLI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI GEREKİR”

Sözlerinin devamında Mutlu; “Bize göre asıl olan bir otomobilin prototipini yaparak övünmek değil aslını meydana getirmek ve seri üretimini yapmaktır. Cumhurbaşkanımız tarafından tanıtımı yapılan otomobil bir prototip tir. Bu otomobil İtalya ya siparişle verilen gemiyle ülkemize gönderilen birprototiptir. Bir otomobil üretilecekse önce kapsamlı bir fizibilite çalışması yapılır. Fabrika nereye kurulmalıdır, nereye yakın olmalıdır, hangi limana yakın olmalıdır, ne kadarlık bir yatırım öngörülmelidir, kaç yıllık ve ne kadarlık bir bütçeyle bu otomobil üretilecektir, bu otomobili kaça satacağız, Türkiye dışında hangi ülkelere satacağız, kimlerle rekabet edeceğiz, ülkeye ne kadar bir katma değer getirecek, bütün bunların detaylı açıklamasının yapılmasını beklerdik.” ifadelerini kullandı.

“PROTOTİPİ DE BURADA YAPILMALI”

Yerli otomobilin prototipinin de Türkiye’de yapılması gerektiğini vurgulayan Mutlu; “Bizim otomobilin fabrika yeri otomobil tanıtımında belli oluyor. TOGG (Türkiye Otomobil Girişim Grubu) tarafından 13 yıllık yatırım maliyeti 22 milyar TL olarak öngörüldüğü açıklanıyor. Oysaki Alman devi Volkswagen’in elektrikli araç üretimine geçiş süresi için 2024 yılına kadar ayırdığı bütçe 60 milyar euro'dur. Yine volkswagen bugüne kadar sadece elektrikli aracın akü gelişimine 20 milyar euro harcamıştır.Türkiye’ de yerli oto üretimi ile ilgili amaç “psikolojik sınırı aşmak” ise evet bu şekilde aşılabilir. Birileri bu kadarla mutlu oluyorlarsa eyvallah ancak bu bize yetmez.” dedi.

“HEDEFİMİZ YERLİ UÇAK TREN TRAKTÖR”

Yerli otomobil dışındayerli uçak, tren ve traktör de yapılması gerektiğini ifade eden Mutlu;“Bizim isteğimiz; “Tamamen bizim temelini attığımız fabrikada milli mühendislerimizin modelini çizdiği kendi işçi kardeşlerimizin alın teriyle ellerinden çıkan yerli otomobildir. Hatta hedefimizi bir kademe daha büyüterek;“Tüm Türk halkının sermayedar olduğu bir fabrika, taksici kardeşlerimizin, asgari ücretle çalışan emekçi kardeşlerimizin de birikimleriyle sermayesine ortak olabileceği yerli fabrikadır bizim hedefimiz. Yeter mi yetmez tabi ki aynı mantıkla açacağımız cep telefonu, bilgisayar, uçak, tren, traktör fabrikalarıdır bizim hedefimiz.Bu hükümet yerli ve milli otomobil fikrini ilk kez 2011 yılında dillendirmiş ve daha birçok kerelerde bizleri umutlandırmış fakat sonuca ulaştıramamıştır.” dedi.

“İŞTE GEÇMİŞTE KONUŞULANLAR”

Yerli otomobille ilgili geçmişteki gazete başlıklarını da paylaşan Mutlu; “Dünya Gazetesi ( 27 Aralık 2012 ) “MÜSİADBaşkanı Nail Olpak, Başbakan test etti diyerek duyurduğu ilk elektrikli yerli otomobilin ayrıntılarını ortaya çıktı, otomobil şubat ayında vitrinde”Sabah Gazetesi; (16 Mart 2012 ) ‘Türkiye 2 – 3 yıl içerisinde yerli markalı bir otomobil üreteceğini söyledi’; Sabah Gazetesi (16 Aralık 2015 ) ‘Bakan Fikri Işık Bey 2016 yılı sonunda 30 – 40 yerli otomobil üretileceğini belirterek 2018 yılında yollara çıkacak’ dedi; Sabah Gazetesi ( 2 Şubat 2017) ‘Bakan Faruk Özlü Bey 2019 mart ayında yerli otomobili yollarda görmeyi hedefliyoruz’ dedi.

“UMARIM PROJENİN SONU DİĞERLERİ GİBİ OLMAZ”

Son olarak yerli otomobil hedefinin Ak Parti’nin oylarına kurban edilmemesi gerektiğini vurgulayan Mutlu; “İnşallah bu projenin sonu da 2016 yılı başında 47 milyon euro’ya İsveçli SAAB firmasından alınan platformun ve prototip araçların akıbeti gibi olmaz, sonunda rafa kalkmaz. Yerli otonun lansmanında % 100 yerli ve milliliğe atıf yapılırken, dün gazetelerde cumhurbaşkanı yardımcısı Sn. Fuat Oktay beyin otomobille ilgili olarak min. % 50 - % 51 yerlilikle başlıyor açıklaması da ayrıca kafaları karıştırmıştır. Yerliliğin içerisinde aracın ana can damarını oluşturan ekipmanların yer almasını istiyoruz. Son olarak şunu ifadelim başta da söylediğimiz gibi biz yerli otomobili yüzde yüz destekliyoruz. Biz burada çekincelerimizi ifade ediyoruz. Yerli otomobil hedefimizin ve hayalimizin, Ak Parti’nin düşen oylarının yeniden yükselmesi çabasına kurban edilmesini istemiyoruz” dedi.