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Büyükakın, muhtar buluşmalarını sürdürüyor

Başkan Büyükakın,  Dilovası ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Dilovası ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Kocaeli’deki muhtarlarla buluşan ve mahallelerin ihtiyaçlarına dönük taleplerin iletildiği toplantılara çok önem verdiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “31 Mart seçimleri döneminde de söylemiştik. Muhtarlarımızla bir araya geleceğiz. Belediyedeki çalışma arkadaşlarımız bulunacak, mahallelerimizin meselelerini birlikte değerlendireceğiz demiştik. İşte bugün bunu Dilovası’ndaki muhtarlarımızla gerçekleştiriyoruz. Sizlerden yapılması gereken konular üzerine değerlendirmeler alırken sahada yine birlikte öncelik sırasına göre karar vereceğiz. Hizmetlerimizi hayata geçirme sürecinde muhtarlarımızın da fikirlerini almayı sürdüreceğiz” dedi.

“ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Dilovası muhtarlarıyla olan toplantıda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Mustafa Altay ve Hasan Aydınlık’ın yanı sıra Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan hazır bulundu. Birliktelikte muhtarları tek tek dinleyen Başkan Büyükakın, “Muhtarlarımızla olan birlikteliklerimizin halkımıza hizmet etmede çok önemli olduğuna inanıyorum. Mahallelerimizden gelen taleplere cevap vermek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini de sarf etti.

“BİRLİKTE ORTAYA KOYACAĞIMIZ ÇOK ESER VAR”

Oldukça verimli geçen toplantıda Dilovası ilçesi muhtarları Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, “Muhtarlarımızla güçlü bağ kurduklarını” dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bizlerin mahallerimizdeki gözü, kulağı, eli, kolu olan muhtarlarımızla birlikte ortaya koyacağımız çok eser var” şeklinde konuştu. Birliktelik daha sonra yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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