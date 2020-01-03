Plajyolu Cumhuriyet Mahallesi’nde bir gözü mavi bir gözü kahverengi Sibirya kırması köpek 23 Aralık tarihinden beri kayıptı. Mahalleli tarafından çokça sevilen, yavru kedileri emzirip koruyan 7 yaşındaki köpek, haberimiz sonrasında Bayındırlık Kalıcı Konutları’nda yaşayan bir öğrenci tarafından bulundu. Üç gün boyunca kapısının önünde olduğunu fark eden duyarlı vatandaş, köpeğe mama vermek istesek de köpek ne mama yedi ne de suyu içti.

PLAJYOLU’NDAN BAYINDIRLIK’A NASIL GİTTİ?

Duyarlı vatandaş, gazetemizde bulunan iletişim numarasından sahibine ulaşarak durumu bildirdi. Hemen yola koyulan Canan Bozlar, köpeği görür görmez kayıp köpek olduğunu anladı. Bulan vatandaşa duyarlılığından dolayı teşekkür ederken, köpeğin nasıl Plajyolu’ndan Bayındırlık Kalıcı Konutları’na gittiğini anlamadığını belirtti. Hemen köpeği aracına alarak mahallesine götürdü.