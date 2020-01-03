Gökmen: İntikam kokusu yaymakta

Saadet Partisi İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Gökmen İzmit Belediyesi’nde sözleşmelerin yenilenmemesi hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, “Sözleşmesi biten kişiye tekrar sözleşme yapmamak her işverenin hakkıdır. Birde yasal dayanağı varsa onu çalıştırmamak hangi kurum olursa olsun hakkıdır” ifadelerinde bulunmuştu. Gökmen yeni bir açıklama yayınlayarak, “ İzmit Belediyesi’nde sözleşmesi biten çalışanların sözleşmesi tekrar yapılmaması ile ilgili CHP kaynaklarından aldığım bilgiler doğrultusunda sebepleri ve gerekçeleri yazmış dile getirmiştim. AK Parti kanadından da yakinen tanıdığım bir dönem beraber çalıştığımız arkadaşlarımız şahsımı arayarak geniş bilgi vererek olayın iç yüzünü kendi açılarından dile getirdiler verdikleri bilgileri cuma günü bir kaç görüşme daha yaparak dahada detaylandıracağım” dedi.

“İNSANLARIN ONURLARINI KIRARAK…”

Hürriyet intikam kokusu yaymakta diyen Gökmen, “Verdikleri mevcut bilgilerden yola çıkarak kısa bir değerlendirme yapacak olursak, Fatma Kaplan Hürriyet âdeta işten çıkarmıyor rencide ederek insanların onurlarını kırarak intikam kokusu yaymakta. Detaylar için bilgi almaya devam ediyorum” ifadelerinde bulundu.

“PARTİZANCA HAREKET ETMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Öte yandan Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu işten çıkarmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “İşten çıkartma en son çare olarak düşünülmelidir. Kamu kurumları ve belediyeler istihdamı sağlayacak projeler üretmelidir. İşsizliğin en büyük problem olduğu ülkemizde belediyeler de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve istihdam sağlamaya gayret etmelidir. Hele hele belediyelerin işten çıkartmalarda partizanca hareket etmesi kabul edilemez. Hangi partili kimin yakını diye düşünülmeden performans değerlendirilmesi yapılmalıdır. 2019'un son günlerinde İzmit Belediyesinden 26, Çayırova Belediyesinden 12, Darıca Belediyesinden 4, Gebze Belediyesinden de 7 sözleşmeli personelin sözleşmeleri yenilenmemiş” ifadelerinde bulundu.

“HADDİDEN FAZLA PERSONEL İŞE ALINDI”

“Tüm bu hataların bedeli çalışana, işçiye, memura ödetilemez, ödetilmemeli” diyen Mutlu, “Şimdi gelinen bu aşamada şunu ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olsun, İzmit Belediyesi olsun diğer ilçe belediyelerimiz olsun ne yazık ki bu güne kadar haddinden fazla personel işe alındı. Seçimden hemen sonra göreve başlayan Sayın Tahir Büyükakın bile Büyükşehire haddinden fazla personel alındığını bizzat ifade etti. Bu alımlar yapılırken tek referans ne yazık ki parti yöneticilerinin yakını olmak oldu, bunu gayet iyi biliyoruz. Parti üyesi olmayanın hatta sıradan bir partilinin hizmetli kadrosunda bile işe alınamadığını medya organlarımız bile defaten yazdı. Fakat tüm bu hataların bedeli çalışana, işçiye, memura ödetilemez, ödetilmemeli” dedi.

“ARABULUCULUĞA HAZIRIZ”

Arabuluculuğa hazır olduklarını belirten Mutlu, “Fatma hanım İzmit Belediye Başkanı olarak siyasi görüşü ne olursa olsun tüm personelini kucakladığını herkese göstermeli, bunu yaptığı takdirde kendi ifadeleriyle “İzmit’in Ablası” olduğunu ispatlamış olacak ve kazanan kendisi olacaktır. Ayrıca bu tartışmayı İzmit Belediyesi üzerinden yürütmek ve diğer ilçelerdeki mağduriyetleri yeterince gündeme getirmemek de adalet anlayışına sığmaz. Siyasi rantı kimin olursa olsun. Bu işin arabuluculuğuna hazır olduğumuzu da belirtmek isterim” ifadelerinde bulundu.