O mahallede yılların çilesi son buldu...

Serdar Mahallesi Selvi Sokak’ta sürekli çöküntüler oluşan özellikle kış aylarında bölgede yaşayan vatandaşlara oldukça zor anlar yaşatan parke yol vatandaşların Serdar Mahallesi Muhtarı Ümit Yılmaz ile birlikte yolun değiştirilmesi talebi karşında İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet hemen harekete geçti.

PARKE TAŞLARI SÖKÜLDÜ, YERİNE BETON ATILDI

Bu doğrultuda İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yolda çöküntüler oluşmasında neden olan parke taşlarını sökerek yerine 900 metre kare alana beton yol çalışması gerçekleştirdi. Yetkililerden alınan bilgiye göre Selvi Sokak’ta beton yolun daha kullanışlı ve konforlu olacağı, çalışmaların ise hafta sonuna kadar tamamlanacağı ifade edildi.

BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

Yapılan çalışmalarla ilgili Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini ifade eden Serdar Mahallesi Muhtarı Ümit Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Selvi Sokak’ın her yağmurda sıkıntı çıkaran devamlı olarak bozulan parke yolunun beton yola dönüştürme çalışmaları başladı. Geçtiğimiz günlerde belediye başkanımız ile birlikte yerinde incelediğimizde yolun değiştirilmesi için çalışma başlatacaklarını belirtmişti. Bizlere verdiği sözü tutarak mahallemizin büyük sıkıntısını gideren İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ederiz” dedi.