Nepal'e yürüyen Pope Hürriyet'i ziyaret etti

Çocuklara yardım için İngiltere’den Nepal’e başlattığı farkındalık yürüyüşü ile tüm dünyada büyük yankı uyandıran İngiliz yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope, yolculuğunun Kocaeli durağında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Pope’un yolculuğunu en başından beri takip ettiğini ifade eden Başkan Hürriyet, “Gerçekleştirdiğiniz farkındalık yürüyüşü ve bu yürüyüşü başlatma amacınız inanın tüm dünya için çok kıymetli, örnek alınması gereken ve hayranlıkla izlediğimiz bir adım. Sizi bugün burada ağırlamaktan çok mutluyuz” diye konuştu.

ENERJİNİZ BENİ ÇOK ETKİLEDİ

Başkan Hürriyet’e misafirperverliğinden ötürü teşekkürlerini ileten Rosie Swale Pope, “Sizin gibi genç, güzel ve dinamik bir belediye başkanını karşımda bulmak beni çok daha fazla sevindirdi. İzmit’in insanları çok fazla misafirperver, hoşgörülü ve cana yakın. Siz bu özelliklerin hepsini bir belediye başkanı olarak yansıtıyorsunuz. Kentiniz için çok fazla çalıştığınızı duydum. Yoğun temponuza rağmen güler yüzlülüğünüz ve hayat enerjiniz beni çok etkiledi. Sizlere bir kez daha bizleri misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.