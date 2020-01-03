İşte mesleğe göre zamlı maaşlar

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur ve memur emeklilerinin maaş zamları da netleşti. 2019'un ikinci yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 6,49 arttı. Böylece memur ve memur emeklilerinin yüzde 4'lük maaş zammına yüzde 1,49 oranında enflasyon farkı eklendi. Böylece memurların maaş zammı yüzde 5,49 oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 3 BİN 927 LİRAYA YÜKSELDİ

Memur ve memur emeklilerine yapılacak yüzde 5,49 zamla birlikte en düşük memur maaşı 3 bin 723 liradan 3 bin 927 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 522 liradan 2 bin 660 liraya yükselecek.

NE ZAMAN MAAŞLARA YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

İşte memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları: