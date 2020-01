Kaya:Belediyeler 9 aydır hiçbir iş yapmıyor

BBP’li Kaya Belediyelere yüklendi

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Remzi Kaya kent ve ülke gündemine ilişkin yazılı bir basın açıklaması paylaştı. Pençe-3 Harekât Bölgesi’nde devam eden operasyonlarda kaybettiğimiz şehitlerimize rahmet dileyen Kaya, mecliste oylanan Libya tezkeresinin de stratejik bir hamle olduğunu ifade ederek, Belediyelerin 9 aydır hiçbir iş yapmadığını vurguladı.

ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADI

Libya tezkeresinin stratejik bir hamle olduğunu ifade eden BBP İl Başkanı Remzi Kaya; “Öncelikle dün Şahadet şerbeti içen iki kahramanımıza rahmet, ailelerimize ve Yüce Türk milletimize sabırlar diliyorum.Yine dün TBMM’de oylanan ve BBP olarak bizim de destek verdiğimiz Libya teskeresinin hayırlı olmasını Rabbim den niyaz ediyorum.Libya ile yapılan mutabakat ve teskerenin kabul edilmesi, ülkemizin Akdeniz deki düşman çemberini kırması demektir.Devletimizin ve milletimizin yararına bir stratejik hamledir” dedi.

KANAL İSTANBUL MESELESİ

Gündemden düşmeyen Kanal İstanbul projesine de değinen Kaya;“Birde Kanal İstanbul projesi var;İktidarın "çatlasan da patlasan da yapacağım" , muhalefetin de “Ya kanal, ya İstanbul" dediği. Her ikisi de yanlış yapıyor;Kanal İstanbul projesi bağımsız, partilerle ilişiksiz, Kimsenin adamı olmayan liyakatli, tarihçi, bilim adamları ve akademisyenlerin siyasilerle birlikte üzerinde çalışıp, getiri ve götürüleri hesaplanarak karar verilecek ve halkımıza şeffaf bir şekilde anlatılması gereken bir proje olmalıdır.Devlet ve millet yararı varsa yapılmalı, zararı varsa yapılmamalıdır.Biri çıkıp inadına ben yapacağım diyor, diğeri kanal İstanbul yapılmasın diye imza kampanyası başlatıyor. Yazık hemde çok yazık, çocuk gibisiniz.“ dedi.

“BELEDİYELER 9 AYDIR İŞ YAPMIYOR”

Belediyelerin hiçbir iş yapmadıklarını sadece polemik yaptıklarını ifade eden Kaya; Belediyelerimizin maşallahı var. Süper çalışmış gibi yapıyorlar, beş yılda yapılması gereken tüm hizmetleri âdeta bir iki ayda yapmış olmanın rahatlığı ve gururu ile ya "Ununu elemiş,eleğini asmış", yada "Ben dağ gibi birikmiş, çözülmemiş sorunları nasılsa çözmem" diyerek teslim olmuş olmalılar ki çok rahatlar.9 koca ay(270 gün). Tüm belediyelerde hoyratça harcandı, boşa geçti. Kimi konser belediyeciliği yaptı, kimi bulunduğu ilçeyi yüz bini aşkın nüfuslu köye çevirdi.Tüm belediyelerin kasaları boş ve borçlu ama savurganlık tam gaz devam” dedi.

“YANDAŞ OLMAYANLAR BELEDİYEYE ALINMIYOR”

Görevi devralan belediyelerin var olanları çıkararak yandaşları işe aldığını ifade eden Kaya; “Önceki dönem yöneticiler başka yönlere dönmesinler diye makam, mevki, danışman ve müdürlükler liyakatsizlere peşkeş çekiliyor. Gülümsetmeye gelenler ile gönül belediyeciliği diyenler ne gülümseme ne gönül bıraktılar.Varsa yoksa didiştiler,biri işçi attı diğeri atılanı işe aldı . Tam bir tiyatro.Giden başkanlar günde ortalama beş yandaşı işe aldı, diğeri candaşı işe almak için yandaşı işten çıkarttı.Her belediye çalışan sayısının gereğinden fazla olduğunu söylüyor ama bir taraftan da yandaş istihdamı yapıyor.Ne yani şimdi sizden olmayanların belediyelerde çalışıp evine ekmek götürme hakları yok mu? Siz sözleşmeli memurunsözleşme süresi bitince işine son veriyorsunuz oluyor da;Bir başka belediyenin buna hakkı yok mu? Lütfen biraz samimi olun. “

“YAPTIKLARINIZI KAMUOYUNA DUYURACAĞIZ”

Belediyelerin çalışmalarını bir yılın sonunda kamuoyuna duyuracaklarını ifade eden Kaya; “Sayın Başkanlar; Daha önce sizlere asli görevlerinize dönmeniz için bir kaç kez rica da bulunduk ama maalesef bir hareket göremedik. Büyük Birlik Partisi olarak her bir belediyenin çalışma şeceresini tutuyoruz. Nefesimiz ensenizde, neyi yapıp neyi yapmadıklarınızı, neyi doğru, neyi yanlış, haksız, hukuksuz yaptığınızı not alıyoruz. Görevini layıkıyla yapanları da, altından kötü kokular gelenleri de bir yılınızı doldurduğunuz Mart sonunda basın aracılığı ile kamuoyunun bilgisine sunacağız.Karne zamanı bakalım sınıf geçebilecekmisiniz? Şunu bilinki tüm makamlar gelip geçicidir ve her makam sahibi bir gün işgal ettiği koltuktan kalkmak zorundadır. Dileğimiz hiçbirinizin kötü anılmamasıdır” dedi.