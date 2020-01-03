Alınan bilgiye göre Darıca’da farklı tarihlerde meydana gelen 2 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları çalışmalar sonucunda olayın faillerinin M.E, B.M. ve M.E. olduğunu tespit etti. Yaklaşık 45 bin liralık ziynet eşyası, saat ve para çalan şüphelilerin İstanbul ilinde olduğunu tespit eden Kocaeli polisi, 2 Ocak 2019 günü İstanbul ilinde gerçekleştirilen operasyonla 36 ayrı suçtan sabıkalı M.E., 17 ayrı suçtan sabıkalı B.M. ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. isimli 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. M.E. isimli şüphelinin kolunda evden çalmış olduğu 5 bin lira değerindeki saat ele geçirildi. Toplam 45 bin TL hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Bugün 14:14 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 15:08 TSİ
2 evden 45 bin TL’lik hırsızlık yapan 3 kişi polise yakalandı
Darıca’da girdikleri 2 ayrı evden yaklaşık 45 bin TL değerinde çeşitli ziynet eşyası ve para çaldığı öne sürülen 3 kişi polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin birinin kolunda evden çalındığı belirlenen saat çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz