2 evden 45 bin TL’lik hırsızlık yapan 3 kişi polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Darıca’da farklı tarihlerde meydana gelen 2 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları çalışmalar sonucunda olayın faillerinin M.E, B.M. ve M.E. olduğunu tespit etti. Yaklaşık 45 bin liralık ziynet eşyası, saat ve para çalan şüphelilerin İstanbul ilinde olduğunu tespit eden Kocaeli polisi, 2 Ocak 2019 günü İstanbul ilinde gerçekleştirilen operasyonla 36 ayrı suçtan sabıkalı M.E., 17 ayrı suçtan sabıkalı B.M. ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. isimli 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. M.E. isimli şüphelinin kolunda evden çalmış olduğu 5 bin lira değerindeki saat ele geçirildi. Toplam 45 bin TL hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.