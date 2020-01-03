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Dinçel’den evlilere müjde geldi!

Kocaelispor’un teknik direktörü Selahaddin Dinçel evli futbolculara bugün oynanacak maçtan sonra izin verdi.
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Kocaelispor’da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’den evli futbolculara müjde! Evli futbolcular bugün oynanacak olan Eyüpspor maçının ardından kampı noktalayacak. Bu haber üzerine evli oyuncular hayli sevindi. 5 Ocak’taki 1922 Konya maçında kamp boyunca fazla süre bulamayan futbolcular sahadaki yerini alacak. Pazar günü kampı tamamlayacak olan Yeşil Siyahlılar, Payasspor maçının hazırlıklarına Salı günü devam edecek.

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