Kocaelispor’da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’den evli futbolculara müjde! Evli futbolcular bugün oynanacak olan Eyüpspor maçının ardından kampı noktalayacak. Bu haber üzerine evli oyuncular hayli sevindi. 5 Ocak’taki 1922 Konya maçında kamp boyunca fazla süre bulamayan futbolcular sahadaki yerini alacak. Pazar günü kampı tamamlayacak olan Yeşil Siyahlılar, Payasspor maçının hazırlıklarına Salı günü devam edecek.
Bugün 14:29 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:32 TSİ
Dinçel’den evlilere müjde geldi!
Kocaelispor’un teknik direktörü Selahaddin Dinçel evli futbolculara bugün oynanacak maçtan sonra izin verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz