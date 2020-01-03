Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Libya'ya gitmesine yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi ve bugün tezkere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mehmetçiğin kısa sürede Libya'da göreve başlaması beklenirken, gözler Libya'ya askeri hazırlığını bir süredir sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çevrildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi İnstagram hesabından ise dikkat çekici bir fotoğraf paylaşıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı amfibi komandoların ellerinde tüfeklerinin bulunduğu ana ilişkin fotoğraf paylaşan TSK, "Amfibi komandolar göreve hazır" notunu düştü. TSK'nın deniz, kara ve hava gücünden oluşan bir askeri güçle kısa sürede Libya'ya intikal etmesi bekleniyor.